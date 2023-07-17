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Kültür

Kocaeli'de yangında hasar gören tarihi Kortel Konağı restore ediliyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 9 yıl önce çıkan yangında hasar gören tarihi konağın yeniden inşa çalışmaları sürüyor.

Tahir Turan Eroğlu  | 17.07.2023 - Güncelleme : 17.07.2023
Kocaeli'de yangında hasar gören tarihi Kortel Konağı restore ediliyor

Kocaeli

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, eski müderrislerden Hacı Ahmet Hilmi Efendi'ye ait "Kortel Konağı" olarak tanınan tarihi yapının, mülk sahiplerince kamu yararına kullanılmak üzere 2019'da belediyeye bağışlandığı belirtildi.

Tescilli Taşınmaz Kültür Varlığı sınıfındaki Hacı Hasan Mahallesi'nde yer alan konağın, aslına uygun rekonstrüksiyon çalışması yapılarak yeniden inşa edildiği anlatılan açıklamada, "Osmanlı Dönemi'nin önemli şahsiyetlerinden Müderris Hacı Ahmet Hilmi Efendi'ye ev sahipliği yapmış tarihi konak, 2014'te büyük yangın geçirmiş, ağır hasar almıştı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, konağın projelendirme çalışmalarının Büyükşehir Belediyesince tamamlandığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Tarihi yapı yeniden gün yüzüne çıkıyor. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığınca aslına uygun şekilde rekonstrüksiyon çalışması başlatıldı. Tarihi yapının ahşap konstrüksiyon imalatı yapılıyor. Ardından çatı imalatları yapılacak. Yangından dolayı harap olan 270 metrekarelik Kortel Konağı, küllerinden yeniden doğarak vatandaşların hizmetine sunulacak."

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