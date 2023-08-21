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Kültür

Kocaeli'de Roma dönemine ait lahit parçası ele geçirildi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit parçası ele geçirildi, 7 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kadir Yıldız  | 21.08.2023 - Güncelleme : 21.08.2023
Kocaeli'de Roma dönemine ait lahit parçası ele geçirildi

Kocaeli

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ilçede operasyon düzenledi.

Ekipler, operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir lahit parçası ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Olayla ilgili 7 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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