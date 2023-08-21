Kocaeli'de Roma dönemine ait lahit parçası ele geçirildi
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit parçası ele geçirildi, 7 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Kocaeli
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ilçede operasyon düzenledi.
Ekipler, operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir lahit parçası ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Olayla ilgili 7 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.