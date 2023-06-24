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Kültür

Kocaeli'de Osmanlı döneminde inşa edilen hamamın restorasyonunda sona gelindi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan tarihi hamamdaki restorasyon çalışmalarında son aşamaya geçildi.

Şengül Azbay  | 24.06.2023 - Güncelleme : 24.06.2023
Kocaeli'de Osmanlı döneminde inşa edilen hamamın restorasyonunda sona gelindi

Kocaeli

Gölcük Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkma çalışmaları kapsamında yürütülen proje tamamlanıyor.

Osmanlı döneminde Yukarı Ulaşlı mevkisine inşa edilen atıl vaziyetteki tarihi hamamda başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Tarihi hamamda, Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu onaylı projeye göre aslına uygun restorasyon gerçekleştirildi.

Tarihi yapının restorasyonu yanında, istinat duvarlarıyla zemini de güçlendirildi.

Eski ihtişamına kavuşan hamamın restorasyon sürecinde, orijinal mimari özelliklerinin korunmasına azami özen gösterildi.

Taş istinat duvarları, travers merdivenleri ve devam eden çevre düzenlemesiyle tarihi hamam estetik bir görünüm kazandı.

Restorasyon çalışmalarında sona gelinen hamam, hem turizme katkı sağlayacak hem de bölgenin tarihine ışık tutacak.

"Bir ecdat yadigarını daha ihya etmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ilçedeki bir ecdat yadigarını daha ihya etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Tarihi hamamın restore edilmesiyle Gölcük'ün kültürel mirasının daha da zenginleşeceğini aktaran Sezer, "Bu projeyle hem tarihi dokularımızı koruyacak hem de turizme katkı sağlayacağız. Bölgemizin tarihini ve kültürünü gelecek nesillere aktarmanın önemini bilerek hayata geçirdiğimiz projeyle geçmişimizi koruma çabamıza önemli bir katkı daha sunacağız." ifadelerini kullandı.

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