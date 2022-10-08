Klasik otomobil tutkunları Üsküdar'da buluştu
Üsküdar Belediyesince düzenlenen etkinlikte, klasik otomobil tutkunları bir araya geldi.
İstanbul
Harem Meydanı'ndaki etkinliğe Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, klasik otomobil sahipleri ve vatandaşlar katıldı.
Türkmen, açıklamasında, Üsküdar'da özel bir gün yaşandığını belirterek "Burada, Türkiye'nin dört bir köşesinden dostlarımız var. Üsküdar'da bir tarihi yaşatıyoruz. Herkesin hayalindeki otomobillerle İstanbulluları buluşturmuş oluyoruz." ifadesini kullandı.
Daha sonra klasik otomobillerden birinin direksiyonuna geçen Türkmen etkinlik alanında dolaştı. Etkinliğe katılanlar klasik otomobillerin önünde fotoğraf çektirdi.
Çeşitli ikramların sunulacağı etkinlik, DJ performansı, konser ve Üsküdar Meydanı'nda yapılacak klasik otomobil turuyla devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.