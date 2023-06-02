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Kültür

Klasik otomobil tutkunları, Isparta'da "Gül Festivali"nde buluştu

Türkiye Klasik Mercedes Sevenler Kulübü üyeleri, Isparta'daki "2023 Uluslararası Gül Festivali" kapsamında konvoy düzenledi.

Muhammed Enes Yapalıkan, Yalçın Çelen  | 02.06.2023 - Güncelleme : 02.06.2023
Klasik otomobil tutkunları, Isparta'da "Gül Festivali"nde buluştu Fotoğraf: Muhammed Enes Yapalıkan/AA

Isparta

Belediye önünden başlayan 32 klasik otomobilin yer aldığı konvoya, vatandaşlar da araçlarıyla eşlik etti, fotoğraf çektirdi.

Türk bayrağı ve gülle donattıkları araçlarıyla nostaljik anlar yaşatan klasik otomobil tutkunlarının oluşturduğu konvoy, Isparta Valiliği önünde son buldu.

Kulüp üyelerinden Ahmet Saraç, yaptığı açıklamada, etkinliğe 1978 model klasik aracıyla katıldığını belirterek, konvoyda klasik Mercedes otomobillerin yer aldığını söyledi.

Isparta'nın yanı sıra Antalya ve Burdur'dan katılımın olduğuna dikkati çeken Saraç, "Konvoyumuzda 1950, 1960 model klasik araçlarımız mevcut. Klasik araçlar bizim için tutku. Dedemin Mercedes aracı vardı. Çocukluğum o araçta geçti." dedi.

Organizasyon yetkilisi Cihan Önal ise Türkiye genelinde 14 bin üyeye ulaştıklarını belirterek, ekimde daha büyük bir organizasyon için Isparta'ya geleceklerini ifade etti.

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