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Kültür

Kız Kulesi bugün ziyaretçilerini ağırlamaya başlıyor

Tarihi milattan önce 410 yılına uzanan ve 2. Mahmud dönemindeki orijinal haline sadık kalınarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca özgün malzemeler kullanılarak restorasyonu tamamlanan İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi, bugün kapılarını açacak.

11.05.2023 - Güncelleme : 11.05.2023
Kız Kulesi bugün ziyaretçilerini ağırlamaya başlıyor Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

İstanbul

Yenileme çalışmaları, uluslararası restorasyon ilkeleri ışığında ve Prof. Dr. Feridun Çılı, Prof. Dr. Zeynep Ahunbay ve Ağa Han Mimarlık Ödülü sahibi mimar Han Tümertekin'den oluşan bilim kurulunun rehberliğinde gerçekleştirildi.


Açılışın ardından yapılacak ışık gösterileri için test süreci gerçekleştirildi.

2. Mahmud dönemindeki orijinal haline kavuştu

Çalışmalar sırasında, zaman içerisinde kulenin geçirdiği onarımlarda kullanılan beton ve çimento içeriğindeki tuzlar ve diğer kimyasallar nedeniyle zarar gördüğü, taşıyıcı kolon ve kirişlerin birbirine bağlı olmadığı anlaşılmıştı.

2. Mahmud dönemindeki orijinal haline kavuşan kulenin restorasyon çalışmalarında, bugüne ulaşmış kaynaklardaki en çok bilgi ve belgenin olduğu 18. yüzyıl sonu verileri kullanıldı. Bu bilgiler ışığında kule ve kale bölümündeki özgün olmayan çatı ilaveleri kaldırılarak, özgün durumuna getirildi.

Süreç boyunca kimyasal analizler, georadar görüntüleme sistemleri, lazer tarayıcılar gibi teknolojilerle yapının statik sorunları tespit edildi ve güçlendirme yöntemleri belirlendi. Georadar çalışmaları sırasında içinde boşluk gözlemlenen özgün duvarların enjeksiyon yöntemiyle güçlendirilmesi yapıldı.

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