Kitabın yüzlerce yıllık serüvenini anlatan "Ketebe Müteferrika Dizisi" tanıtıldı
Ketebe Yayınları tarafından kitabın ve kütüphanelerin çevresinde gelişen kültürü gün yüzüne çıkaran "Ketebe Müteferrika Dizisi" okurlarla buluşturuldu.
İstanbul
Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, kitaplar, kütüphaneler, kitap tutkunları, koleksiyonerler ve çok daha fazlasından oluşan kültür dünyasını görünür kılacak kitap dizisinin tanıtımı yapıldı.
Dizi editörlerinden Oğuz Selim Başar, AA muhabirine, uzun yıllardır kitaplar hakkındaki kitapları topladığını belirterek, "Kitabın, matbaanın tarihine ilişkin hocalarımız kıymetli kitaplar çıkarıyordu ama bunu koleksiyonerlere yönelik bir seri olarak yapmak istedik. Ketebe Yayınları bu projeye sahip çıktı. Ahmet Yasin Çomoğlu'yla beraber başladık." dedi.
Başar, dizinin ilk kitapları olarak Giambattista Toderini'nin "İbrahim Müteferrika Matbaası ve Türk Matbaacılığı" ve Hans Peter Kraus'un "Bir Nadir Kitap Destanı" eserlerini okurların beğenisine sunduklarını söyledi.
"Kitabın kendisinin de bir tarihi var"
Serinin diğer eserlerinin de kitapsever koleksiyonerlere yönelik değerli kitaplar olacağının bilgisini veren Başar, şunları kaydetti:
"Bizim burada söylemek istediğimiz kitabın kendisinin de bir tarihi olduğu aslında. Kitap koleksiyonu yapılabilir, alınabilir, satılabilir bir meta. O yüzden sınırlı sayıda basılacak. Bir program çerçevesinde düzenli bir şekilde çıkacak. Yan kağıtları ebru, şömizli ve numaralı baskılar yaptık. Hem kitabın bir koleksiyon nesnesi olduğunu anlatmaya çalışıyor hem de koleksiyonluk eserler çıkartıyoruz."
Etkinlikte bir konuşma yapan İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Erken ise kitabın fiziksel olarak bir koleksiyon nesnesi olduğuna dikkati çekerek, "Dijitalleşen dünyada kitap artık her türlü ulaşılabilen bir şey. İçeriğine ulaşma arzusu bir şekilde karşılık buluyor. Ancak kitabın bir fonksiyon olarak varlığını sürdürmesi de çok önemli. Bir nesne olarak kitabın devamı koleksiyonerlikle ve kitaba olan arzuyla mümkün." ifadelerini kullandı.
"Ketebe Müteferrika Dizisi" kapsamında basılan "İbrahim Müteferrika Matbaası ve Türk Matbaacılığı" eserinde Türk matbaacılığının iki buçuk asırlık hikâyesine yer veriliyor.
20. yüzyılın en meşhur sahaflarından Hans Peter Kraus'un kaleme aldığı "Bir Nadir Kitap Destanı" ise yazarının manastırlarda, tavan aralarında ve müzayede salonlarında nadir kitapların peşinde soluksuz öyküsünü anlatıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.