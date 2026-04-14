Kısa film yarışmasıyla obeziteye yönelik ön yargıların kırılması hedefleniyor Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD) tarafından, obeziteye dair klişe ve ön yargıların yıkılması amacıyla üniversite öğrencileri arasında "Taşıdığımız Hikayeler: Obezitenin Görünmeyen Yüzü Üniversiteler Arası Kısa Film Yarışması" düzenleniyor.

Ankara Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Sezgin Emüler, AA muhabirine, obezitenin dünya genelinde hızla artan halk sağlığı sorunu olduğunu belirtti.

Obezitenin, çoğu zaman bireysel irade eksikliği veya başarı hikayesi olarak değerlendirildiğine dikkati çeken Emüler, bunun önemli bir yanılgı olduğunu söyledi.

Emüler, toplumda yaygın kullanılan bazı ifadelerin iyi niyetli olsa bile incitici sonuçlar doğurabildiğine işaret ederek, "Çoğu zaman 'Senin iyiliğin için söylüyorum.' gibi ifadelerle yapılan uyarılar, obeziteyle yaşayan bireylerin içine kapanmasına neden olabiliyor." uyarısında bulundu.

Obeziteyle yaşayan bireylerin sıklıkla ayrımcı tutumlarla karşılaştıklarına dikkati çeken Emüler, medya ve habercilik dilinin bu noktada kritik rol oynadığını vurguladı.

Emüler, özellikle görsel ve dil kullanımında yapılan hataların ön yargıları yeniden ürettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Haberin dilinde ayrımcı damgalayıcı yaklaşımlarla karşılaşabiliyoruz. Başını göstermeden sadece bedenini, kalçasını gösteren görseller kullanıyoruz haberlerde ya da yeşil elmaya sarılmış bir mezura gösteriyoruz. Bunların hepsi aslında bu ön yargıyı, kalıpları yeniden üretiyor. Sinemaya, reklamlara, dizilere baktığınızda yine benzer şey tekrarlanıyor. Obezitenin temsili genellikle dalga geçilen, beceriksiz, filmin bir yerinde ölmesi gereken kişi şeklinde oluyor. Komedi filmlerinde obezitesi olan kişiler belki daha çok görünüyor. Obeziteyle yaşayan kişiler hiçbir zaman başrolde yer almıyorlar."

"Amaç, görünmeyeni görünür kılmak"

Türkiye Obezite Araştırma Derneği tarafından, obeziteye dair klişe ve ön yargıların yıkılması amacıyla, üniversite öğrencileri arasında "Taşıdığımız Hikayeler: Obezitenin Görünmeyen Yüzü Üniversiteler Arası Kısa Film Yarışması" düzenlediklerini anlatan Emüler, başvuruların 30 Nisan'a kadar devam edeceğini bildirdi.

Emüler, yarışmanın temel çıkış noktasının yanlış algıları dönüştürmek olduğunun altını çizerek, sinemanın güçlü bir anlatı aracı olarak bu değişimde önemli rol oynayabileceğini söyledi.

Yarışmada yer alacak kısa filmlerin, teknik bağlam açısından inceleneceğini ancak insan odaklı öyküleri önceliklediklerini anlatan Emüler, "Hep birlikte birbirimizin hastalıklarına, durumlarına saygı duyacağımız, birbirimizin haklarını fark edip onlara duyarlı olacağımız bir dönüşüm başlatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Emüler, obeziteyle mücadele eden bireylere empatiyle yaklaşılması gerektiğini belirterek, "Değişim önce düşüncede başlıyor. Düşüncemiz değişirse dilimiz değişiyor. Dil değişirse dünya değişiyor. Burada hedeflediğimiz şey, bu değişimin başlangıcını oluşturmak." dedi.

Ödül töreni, 13 Mayıs'ta Avrupa Obezite Kongresi'nde yapılacak

Resmi başvuruları 4 Mart Dünya Obezite Günü'nde başlayan yarışmaya Türkiye'deki üniversitelerin fakülte, yüksekokul ve enstitülerinde öğrenim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversite öğrencileri de katılabilecek.

Yarışmanın ödül töreni, 13 Mayıs'ta İstanbul'da TOAD ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Obezite Kongresi kapsamında gerçekleştirilecek.

Yarışmada dereceye girenler, ödüllendirilecek.