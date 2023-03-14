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Kültür

Kerkük'te yaptırdığı nostaljik "Türkmen evi" ile kasabasını turizme kazandırmak istiyor

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Leylan kasabasında yaşayan Hüseyin Namık Asker'in Osmanlı dönemine ve geçen yüzyıla ait tarihi eser niteliğindeki eşyalarla dolu şahsi köy evini gezenler adeta zamanda yolculuğa çıkıyor.

Ali Makram Ghareeb  | 14.03.2023 - Güncelleme : 14.03.2023
Kerkük'te yaptırdığı nostaljik "Türkmen evi" ile kasabasını turizme kazandırmak istiyor Fotoğraf: Ali Makram Ghareeb/AA

Kerkük

Asker, "Türkmen evi" adını verdiği köy evini, yerli ve yabancıların ziyaretine açarak yaşadığı kasabayı turizme kazandırmak istiyor.

Köy evinde geçmiş yıllara ait mumluk, gaz lambası, radyo, televizyon, teyp, telefon, közlü ütü, fotoğraf makinesinin yanı sıra eski silah, tüfek, kılıç, çömlek, kama, semer, semaver gibi birçok tarihi denebilecek eşyayı görmek mümkün.

"Gelenleri adeta zamanda bir yolculuğa çıkarıyoruz"

Asker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu evi yaklaşık 2 yıl önce kendi imkanlarıyla yaptırdığını söyledi.

"Türkmen evi"ni yaptırmaktaki amacının kasabanın tarihi dokusunu korumak ve yaşatmak olduğunu dile getiren Asker, evdeki tarihi eşyalara her gün bir yenisini eklerken kasabadaki antika ve nostalji tutkunlarını da bağış yapmaya çağırıyor.

"Bu geleneksel köy evini özellikle gençler ziyaret etmeli. Geçmişi bilsinler ki geleceği de görsünler istiyoruz. Gelenleri burada adeta zamanda bir yolculuğa çıkarıyoruz." diyen Asker, "Türkmen evi"ni zamanla genişleterek bir kültür merkezi haline getirmeyi planladığını söyledi.

Türkmen Evi'nin Bağdat, Basra ve Babil'den ziyaretçileri var

Kısa süre önce sosyal medya üzerinden tanıtımını yaptıkları köy evini şu ana kadar çok sayıda yerli turistin ziyaret ettiğini aktaran Asker, "Bağdat, Basra ve Babil'den gelen çok sayıda ziyaretçimiz oldu. Ziyaretçilerimizi en iyi şekilde ağırlıyoruz." diye konuştu.

Asker, hedeflerinin "hem yaşadıkları kasabayı hem de Türkmen kültür ve geleneğini tanıtmak" olduğunu vurguladı.

Köy evinde internet ağı yok

Köy evinin, hemen hemen her akşam kasabadaki gençlerin buluşma noktası haline geldiğini dile getiren Asker, şöyle konuştu:

"Eski günleri birebir yaşamak için burada internet kullanmıyoruz. Buraya gelen yaşlılar eski günleri, olayları anlatıyor, masal anlatma geleneğini yaşatıyor."

Hafta sonları köy yemekleri ikram ediliyor

Asker, köy evinde her gün çay ve kahve ikramı olduğunu, hafta sonları da geleneksel tatların yer aldığı sofraların kurulduğunu anlattı.

Bu sofralarda Asker, tarhana çorbası ve kelle paça gibi köy lezzetlerinin ziyaretçilere ikram edildiğini söyledi.

Köy evine ilgi büyük

Kerkük ve diğer komşu kentlerden büyük ilgi gördüklerini ve evin alanını genişletmeyi planladıklarını belirten Asker, genişlettikleri avluda eskiden tarım ve halı dokumacılıkta kullanılan malzemeleri sergileyeceklerini anlatı.

Asker, sadece kendi kasabasından değil çevre köylerden de insanların ellerindeki eski değerli eşyalarını getirerek Türkmen Evi'ne bağışladığını belirtti.

"Burada Osmanlı döneminden kalan ve geçtiğimiz yüzyıla ait çok değerli eşyalar var. Bunlara biz ata yadigarı olarak bakıyoruz." diyen Asker, sosyal medya üzerinden köy evini görenlerin de değerli eşyalarını bağışlamaya başladığını söyledi.

Asker, köy evindeki bir bölümün duvarına Irak bayrağının yanında Türkiye, Azerbaycan, Doğu Türkistan bayrakları asarak çocuklara ve gençlere Türkçe konuşan ülkeleri tanıttıklarını söyledi.

En büyük temennisinin buranın bir kültür merkezi haline gelmesi olduğunu vurgulayan Asker, kendisinden sonra da buranın bu şekilde hizmet vermeyi sürdürmesini istedi.

Asker son olarak özellikle gençleri ve öğrencileri Türkmen Evi'ne davet ederek bu tarihi atmosferi solumalarını istedi.

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