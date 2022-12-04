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Kültür

Kazakistan’daki yılbaşı kermesinde Türkiye standı en çok ziyaret edilenler arasında

Kazakistan’da 40’tan fazla ülkenin diplomatik misyon temsilciliğinin katıldığı yılbaşı kermesinde Türkiye’nin Astana Büyükelçiliğinin standı, en çok rağbet görenler arasında yer aldı.

Meiramgul Kussainova   | 04.12.2022
Kazakistan’daki yılbaşı kermesinde Türkiye standı en çok ziyaret edilenler arasında Fotoğraf: Meiramgul Kussainova/AA

Astana

Başkent Astana’daki otelde Diplomat Eşleri Derneğinin (ASA) bu yıl 13’üncüsünü düzenlediği kermeste ülkede faaliyet gösteren büyükelçilikler ile uluslararası kuruluşlar stant açtı.

Kermeste katılımcılar, ürünlerini satarak elde edilen geliri Kazakistan’daki ihtiyaç sahiplerine destek olan derneklere bağışlıyor.

Her yılbaşı öncesi geleneksel hale gelen kermese düzenli katılanlar arasında Türkiye’nin Astana Büyükelçiliği de bulunuyor.

"Büyükelçiler ve yerel halk birbirleriyle tanışıyor"

Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Ufuk Ekici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyükelçiliklerin katıldığı kermes sayesinde sosyal bir ortamın sağlandığını belirterek, “Büyükelçiler ve yerel halk birbirleriyle tanışıyor. Kermesin asıl amacı ise satış yapıldıktan sonra toplanan gelirin yardım kurumlarına bağışlanması. Çocuk Esirgeme Kurumu, yaşlılar yurdu gibi çeşitli ihtiyaç sahibi kurumlara yardım yapılıyor.” dedi.

Kermeste en rağbet gören stantlardan birinin Türkiye standı olduğuna dikkati çeken Ekici, şunları söyledi:

“Biz hem Türk el işleri, şirketlerimizin sponsorluğunda Türk ürünlerini aynı zamanda yiyecek ve içeceklerimizin satışını yapıyoruz. Türkiye denilince akla ilk gelen ürünlerimiz standımızda bulunuyor. Dolayısıyla çok rağbet görüyor. Bunun dışında diğer Türk ürünleri de ilgi görüyor. Bu nedenle standımız her zaman kalabalık. Satışların da gayet iyi olduğunu görüyoruz. Buradan toplanacak parayı da yardım kurumlarına bağışlayacağız. Ben tüm sponsor olan şirketlerimize teşekkürlerimizi sunmak istiyorum.”

"Derneğimiz, Kazakistan’daki 35 sosyal kurumla irtibat halinde"

ASA Başkanı, Brezilya’nın Astana Büyükelçisi'nin eşi Lenise Barbosa da kermesi başkent Astana’da 2007'den bu yana düzenlediklerini ancak Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıl ara vermek zorunda kaldıklarını söyledi.

Barbosa, bu yıl kermese Kazakistan’da faaliyet gösteren 41 yabancı büyükelçiliğin yanı sıra 17 uluslararası yardım kuruluşu ile 3 okulun katıldığını belirterek, “Derneğimiz, Kazakistan’daki 35 sosyal kurumla irtibat halinde. Buradan elde edilecek geliri de yardım amaçlı onlara göndereceğiz.” diye konuştu.

Çekiliş töreniyle sona eren kermesin ana sponsorlarından Türk Hava Yolları, ziyaretçilerden birine iki kişilik Türkiye’ye gidiş dönüş bileti hediye etti.

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