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Kültür

Kars'ın 'marka lezzet'i kazlar kış sezonu için özenle büyütülüyor

Türkiye'de kaz yetiştiriciliğinde ilk sırada yer alan Kars'ta besiciler, kış sezonu öncesi yağlanıp et tutması için hayvanlara meralarda bakıyor.

İsmail Kaplan   | 22.08.2022
Kars'ın 'marka lezzet'i kazlar kış sezonu için özenle büyütülüyor Fotoğraf: İsmail Kaplan/AA

Kars

Yöre halkı için önemli gelir kapısı oluşturan kaz yetiştiriciliği, kentte yaygın yapılıyor.

Damızlık elde edilen yavru kazlar, nisan ayında yumurtadan çıktıktan sonra kasım ayına kadar titizlikle büyütülüyor.

Kazların yağlanıp lezzetli et tutması için çiftçiler, çocuklarıyla gün boyu mera ve tarlalarda hayvanlarının peşinden koşturuyor.

Sıcak havaya rağmen kazlarının bakım ve beslenmesini ihmal etmeyen yetiştiriciler, kışın kesimini yapacakları kazları yurdun dört bir yanına pazarlayacak.

Bu yıl yaklaşık 350 bin kaz kesime alınacak

Her geçen yıl kaz sayısının arttığı kentte, bu yıl yaklaşık 350 bin kazın kışın kesime alınması bekleniyor.

Kaz yetiştiricisi Mürvet Şeyhan, AA muhabirine, hasadı biten tarlalarda kazları otlattıklarını söyledi.

Hasat zamanı tarlaya düşen tohumların kazların et tutması bakımından önemli olduğunu ifade eden Şeyhan, şöyle konuştu:

"Kazlar ilkbaharda çıkmaya başlıyor, biz onları yemle besliyoruz. Büyüyene kadar özenle bakımlarını sürdürüyoruz. Baharda kazların ilaçlarını verdikten sonra yeşile çıkarıp otlatırız, küçük oldukları için güneşe çok dayanmaz fazla dışarıda tutmayız. Büyüdükleri zaman ise arpa, buğday tarlaları hasat edildikten sonra kazları alıp bu tarlalara otlatmaya götürürüz."

"Kar yedikten sonra kesmeye başlıyoruz"

Şeyhan, kazları kar yağıncaya kadar arpa ve buğdayla beslediklerini anlatarak, "Kazları kar yedikten sonra kesmeye başlıyoruz. Ete arpa buğdaydan sonra en çok lezzeti veren de kar. Kesilen kazların bir kısmını satıyoruz bir kısmını da eş, dost, akraba, misafire ikram ediyoruz. Tandırda çok güzel kızartması ve pilavı oluyor." dedi.

Yetiştirici Tükezziban Pastutmaz da kazlara yumurtadan çıktığı günden itibaren özenle baktıklarını aktardı.

Kazlara bakmak için güne çok erken saatte uyandıklarını dile getiren Pastutmaz, "Kaz bizim için çok önemli. Hem satıyoruz hem de kışın kavılca pilavı ile tüketiyoruz. Yumurtadan çıkmasından itibaren resmen bir bebek gibi bakıyoruz. Şimdi de her gün meralarda otlatıyoruz. Etrafta kartal, tilki, kurt gibi hayvanlar var, telef etmesinler diye kazların yanında beklememiz lazım." ifadelerini kullandı.

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