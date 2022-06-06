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Kültür

Kapadokya'yı yılın ilk 5 ayında 1 milyondan fazla turist gezdi

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki turizm bölgesi Kapadokya'daki müze ve ören yerleri, yılın ilk 5 ayında 1 milyon 30 bin 491 ziyaretçi ağırladı.

Behçet Alkan   | 06.06.2022
Kapadokya'yı yılın ilk 5 ayında 1 milyondan fazla turist gezdi

Nevşehir

Nevşehir Valiliğince paylaşılan ziyaretçi istatistiklerine göre, peribacaları, kayadan oyma tarihi yapıları, yer altı şehirleri gibi doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kapadokya'da, bu yılın ocak-mayıs döneminde 1 milyon 30 bin 491 turist konuk edildi.

Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini, ocakta 88 bin 677, şubatta 83 bin 432, martta 133 bin 166, nisanda 247 bin 459, mayısta 477 bin 757 yerli ve yabancı turist gezdi.

Kapadokya'yı, ilk 5 aylık dönemlerde 2019'da 1 milyon 134 bin 387, 2020'de 322 bin 894, 2021'de ise 333 bin 633 turist ziyaret etmişti.

Yerli turistlerin kültür turizmine ilgisi arttı

Turist rehberi Sevda Aksoy, Kovid-19 sürecinde turizmde yaşanan durgunluğun bu yıl itibarıyla geride bırakıldığını belirtti.

Bölgede uzun süredir turist rehberliği yaptığını, bu yılı yoğun tempoda geçirdiklerini ifade eden Aksoy, "Özellikle nisan ve mayıs aylarında oldukça aktif şekilde geçirdik. Yerli turistler de son birkaç yıldır kültür turizmine özen gösteriyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Haziran ayının da aynı yoğunlukla geçeceğine inanıyoruz. Öğrenciler de ilgi gösteriyor. Okullar kültür turizmine ön ayak oluyor. Kum ve denizden ziyade kültürel değerler de bizim için önemli." dedi.

Turistlerden Halime Ebrar Kara da Bolu'dan arkadaşlarıyla geldiği Kapadokya'ya hayran kaldığını, bölgedeki mekanların hikayelerinden etkilendiğini söyledi.

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