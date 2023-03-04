Dolar
18.90
Euro
20.03
Altın
1,854.86
ETH/USDT
1,568.20
BTC/USDT
22,323.00
BIST 100
5,212.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Kapadokya'yı geçen ay 99 binden fazla turist gezdi

Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültür turizminde önemli merkezlerden Kapadokya bölgesini geçen ay 99 bin 389 turistin ziyaret ettiği bildirildi.

Behçet Alkan   | 04.03.2023
Kapadokya'yı geçen ay 99 binden fazla turist gezdi Fotoğraf: Behçet Alkan/AA

Nevşehir

Nevşehir Valiliği, şubat ayında bölgedeki müze ve ören yerlerini ziyaret eden turist rakamlarını paylaştı.

Açıklamaya göre, geçen ay müze ve ören yerlerini 34 bin 185'i müze kartlı olmak üzere 99 bin 389 kişi gezdi.

Göreme Açık Hava Müzesi 30 bin 164 kişi ile en çok ziyaret edilen turizm merkezlerinin başında yer alırken, Zelve Ören Yerini 26 bin 112, Derinkuyu Yeraltı Şehrini 14 bin 357, Kaymaklı Yeraltı Şehrini 13 bin 494 turist gezdi.

​​​​​​​Bölgeyi, geçen yılın aynı ayında 83 bin 432 turist ziyaret etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Soylu'dan "Hatay'da su sıkıntısı" iddialarına ilişkin açıklama
Yurdun doğu kesimlerinde fırtına, kıyı Ege'de sağanak bekleniyor
Türk Kızılayın deprem bölgesine yardımları sürüyor
TEMAD, deprem bölgesinde sıcak yemek hizmeti vermeye başladı
Denizlili esnaf, kente gelen depremzede çocuklar için etkinlik düzenledi

Benzer haberler

Kapadokya'yı geçen ay 99 binden fazla turist gezdi

Kapadokya'yı geçen ay 99 binden fazla turist gezdi

Diş hekimleri depremzedelerin ağrısını dindirmek için mesaide

Meslek liseliler depremzede öğrenciler için konteyner sınıf üretiyor

Engelli torna ustası onardığı akülü araçları depremzedelere gönderiyor

Engelli torna ustası onardığı akülü araçları depremzedelere gönderiyor
Enkazdan 6 gün sonra çıkarılan öğretmen çift maden işçilerine minnettar

Enkazdan 6 gün sonra çıkarılan öğretmen çift maden işçilerine minnettar
İç Anadolu'da okullarda ücretsiz yemek uygulaması başladı

İç Anadolu'da okullarda ücretsiz yemek uygulaması başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet