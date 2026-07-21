Kapadokya'da yılın ilk yarısında 250 bini aşkın turist balon turuna katıldı

[1/15] UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'da, yılın ilk 6 ayında düzenlenen sıcak hava balon turlarına 256 bin 777 turist katıldı.

[2/15] Doğal kaya oluşumları ve peribacalarıyla kaplı vadileri kuşbakışı izleme imkanı sunan sıcak hava balonları, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin en fazla ilgi gösterdiği aktiviteler arasında yer alıyor.

[3/15] UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'da, yılın ilk 6 ayında düzenlenen sıcak hava balon turlarına 256 bin 777 turist katıldı. Doğal kaya oluşumları ve peribacalarıyla kaplı vadileri kuşbakışı izleme imkanı sunan sıcak hava balonları, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin en fazla ilgi gösterdiği aktiviteler arasında yer alıyor.

[4/15] UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'da, yılın ilk 6 ayında düzenlenen sıcak hava balon turlarına 256 bin 777 turist katıldı. Doğal kaya oluşumları ve peribacalarıyla kaplı vadileri kuşbakışı izleme imkanı sunan sıcak hava balonları, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin en fazla ilgi gösterdiği aktiviteler arasında yer alıyor.

[5/15] UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'da, yılın ilk 6 ayında düzenlenen sıcak hava balon turlarına 256 bin 777 turist katıldı. Doğal kaya oluşumları ve peribacalarıyla kaplı vadileri kuşbakışı izleme imkanı sunan sıcak hava balonları, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin en fazla ilgi gösterdiği aktiviteler arasında yer alıyor.

[6/15] UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'da, yılın ilk 6 ayında düzenlenen sıcak hava balon turlarına 256 bin 777 turist katıldı. Doğal kaya oluşumları ve peribacalarıyla kaplı vadileri kuşbakışı izleme imkanı sunan sıcak hava balonları, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin en fazla ilgi gösterdiği aktiviteler arasında yer alıyor.

[7/15] UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'da, yılın ilk 6 ayında düzenlenen sıcak hava balon turlarına 256 bin 777 turist katıldı. Doğal kaya oluşumları ve peribacalarıyla kaplı vadileri kuşbakışı izleme imkanı sunan sıcak hava balonları, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin en fazla ilgi gösterdiği aktiviteler arasında yer alıyor.

[8/15] UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'da, yılın ilk 6 ayında düzenlenen sıcak hava balon turlarına 256 bin 777 turist katıldı. Doğal kaya oluşumları ve peribacalarıyla kaplı vadileri kuşbakışı izleme imkanı sunan sıcak hava balonları, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin en fazla ilgi gösterdiği aktiviteler arasında yer alıyor.

[9/15] UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'da, yılın ilk 6 ayında düzenlenen sıcak hava balon turlarına 256 bin 777 turist katıldı. Doğal kaya oluşumları ve peribacalarıyla kaplı vadileri kuşbakışı izleme imkanı sunan sıcak hava balonları, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin en fazla ilgi gösterdiği aktiviteler arasında yer alıyor.

[10/15] UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'da, yılın ilk 6 ayında düzenlenen sıcak hava balon turlarına 256 bin 777 turist katıldı. Doğal kaya oluşumları ve peribacalarıyla kaplı vadileri kuşbakışı izleme imkanı sunan sıcak hava balonları, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin en fazla ilgi gösterdiği aktiviteler arasında yer alıyor.

[11/15] UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'da, yılın ilk 6 ayında düzenlenen sıcak hava balon turlarına 256 bin 777 turist katıldı. Doğal kaya oluşumları ve peribacalarıyla kaplı vadileri kuşbakışı izleme imkanı sunan sıcak hava balonları, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin en fazla ilgi gösterdiği aktiviteler arasında yer alıyor.

[12/15] UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'da, yılın ilk 6 ayında düzenlenen sıcak hava balon turlarına 256 bin 777 turist katıldı. Doğal kaya oluşumları ve peribacalarıyla kaplı vadileri kuşbakışı izleme imkanı sunan sıcak hava balonları, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin en fazla ilgi gösterdiği aktiviteler arasında yer alıyor.

[13/15] UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'da, yılın ilk 6 ayında düzenlenen sıcak hava balon turlarına 256 bin 777 turist katıldı. Doğal kaya oluşumları ve peribacalarıyla kaplı vadileri kuşbakışı izleme imkanı sunan sıcak hava balonları, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin en fazla ilgi gösterdiği aktiviteler arasında yer alıyor.

[14/15] UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'da, yılın ilk 6 ayında düzenlenen sıcak hava balon turlarına 256 bin 777 turist katıldı. Doğal kaya oluşumları ve peribacalarıyla kaplı vadileri kuşbakışı izleme imkanı sunan sıcak hava balonları, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin en fazla ilgi gösterdiği aktiviteler arasında yer alıyor.

[15/15] UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'da, yılın ilk 6 ayında düzenlenen sıcak hava balon turlarına 256 bin 777 turist katıldı. Doğal kaya oluşumları ve peribacalarıyla kaplı vadileri kuşbakışı izleme imkanı sunan sıcak hava balonları, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin en fazla ilgi gösterdiği aktiviteler arasında yer alıyor.