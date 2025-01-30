Dolar
35.78
Euro
37.32
Altın
2,778.26
ETH/USDT
3,211.30
BTC/USDT
105,166.00
BIST 100
10,135.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personeli taşıyan askeri helikopter havada çarpışarak Potomac Nehri'ne düştü
logo
Kültür

Kapadokya'da geçen yıl 1 milyon 351 bin 763 turist konakladı

Kapadokya'da 2024'te konaklayan yerli ve yabancı turist sayısı önceki yıla göre yüzde 13,5 artarak 1 milyon 351 bin 763'e yükseldi.

Behçet Alkan  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
Kapadokya'da geçen yıl 1 milyon 351 bin 763 turist konakladı

Nevşehir

Nevşehir Valisi Ali Fidan, Göreme Beldesi Aşıklar Tepesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, doğal, tarihi ve kültürel varlıklarıyla yerli ve yabancıların dikkatini çeken Kapadokya'da 2024'te konaklayan ziyaretçi sayısında bir önceki yıla kıyasla artış yaşandığını bildirdi.

Bölgedeki müze ve ören yerlerinde geçen yıl 4 milyon 374 bin 19 turistin ağırlandığını aktaran Fidan, günübirlik gezilerin dışındaki ziyaretçilerden 1 milyon 351 bin 763'ünün bölgedeki 856 tesiste konakladığını söyledi.

Vali Fidan, bölgede en çok konaklayan turistlerin ülke sıralamasının İspanya, Çin, Güney Kore, İtalya ve ABD olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kapadokya, 2024 yılında yine milyonlarca turiste ev sahipliği yaptı. Müze ve ören yerlerini ziyaret istatistiklerine baktığımızda ilimizi 4 milyondan fazla yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini görüyoruz. Bölgemiz, yer altı şehirleri, peribacaları, eşsiz vadileri, sıcak hava balonlarıyla olduğu kadar gastronomi ve mimarisiyle de dikkati çekiyor. 2023 ile değerlendirdiğimizde konaklama sayısında ciddi artış olduğunu görüyoruz. 2023'te yaklaşık 1 milyon 190 bin konaklama varken, 2024'te bu rakam 1 milyon 350 binin üzerine çıktı. Yaklaşık yüzde 13,5'lik bir artışa tekabül ediyor. Konaklayan yabancı turist sayısı ise 850 bin civarına yükseldi. Konaklayanların yüzde 60'ından fazlasının yabancı turistlerden oluştuğunu görüyoruz. Bu sayıların giderek artacağına, 2025'te daha başarılı bir turizm sezonu yaşanacağına yürekten inanıyorum."

Bölgede sıcak hava balonu, at ve arazi araçları başta olmak üzere çeşitli tur aktivitelerinin konaklama gün sayısının artmasında etkili olduğunu belirten Fidan, bölgenin tanıtımına katkı sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı ile turizm sektöründe emek verenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakanlıktan "Antalya'da yangında 3 çocuk ölümden döndü" haberlerine ilişkin açıklama
Emekli profesör mübadele ile gelen aileleri unutturmadı
Beyoğlu'nda sahipsiz köpeklerin yolda yürüyenlere aynı noktada iki kez saldırması kamerada
Danimarka'daki ilaç fabrikasının metalleri Kastamonu'dan
Malatyalı gassallar 6 Şubat'taki "en zorlu" mesailerini anlattı

Benzer haberler

Iğdır'ın Gökkuşağı Tepeleri turizme kazandırılacak

Iğdır'ın Gökkuşağı Tepeleri turizme kazandırılacak

Kapadokya'da geçen yıl 1 milyon 351 bin 763 turist konakladı

Kapadokya'ya gelen 6 turistten 1'i bölgeyi balonla kuş bakışı keşfetti

Bursa'nın Hisar Bölgesi "arkeopark" ve "tarihi ipek fabrikası" ile turist çekecek

Bursa'nın Hisar Bölgesi "arkeopark" ve "tarihi ipek fabrikası" ile turist çekecek
Türkiye'nin tanıtım yüzü Kumburnu Plajı, 2024'te yaklaşık 1,5 milyon turist ağırladı

Türkiye'nin tanıtım yüzü Kumburnu Plajı, 2024'te yaklaşık 1,5 milyon turist ağırladı
BM Dünya Turizm Örgütü, Afrika’daki ilk ofisini Fas’ta açacak

BM Dünya Turizm Örgütü, Afrika’daki ilk ofisini Fas’ta açacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet