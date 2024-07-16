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Kültür

Kapadokya’da turistlere Bayramhacılı Barajı gölünde alternatif aktiviteler sunuluyor

Peribacaları, sıcak hava balonu, at ve ATV turları ile öne çıkan Kapadokya’da, Bayramhacılı Barajı gölünde alternatif su ve doğa aktiviteleri de sunuluyor.

Alpaslan Körükcü  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
Kapadokya’da turistlere Bayramhacılı Barajı gölünde alternatif aktiviteler sunuluyor Fotoğraf: Alpaslan Körükcü/AA

Nevşehir

Misafirlerine jet bot, arazi aracıyla safari ve zipline hizmeti sunan bir firma, Kapadokya'da alternatif turizm aktiviteleriyle turistlere macera yaşatıyor.

İşletme Müdürü Adem Över, AA muhabirine, Kapadokya bölgesinde alternatif turizm için yola çıktıklarını belirterek, "Kendi kurduğumuz parkurda adrenalin yüklü aktivite yapılıyor. Zipline hizmetimiz var. Misafirlerimiz gölün atmosferinden ve restoranımızdan yararlanıyor. Bölgeye alternatif turizm etkinliği kattık. Özellikle jet botumuz tutulan aktiviteler arasında." diye konuştu.

Jet bot turuna katılan 6 yaşındaki Mustafa Alibeyoğlu da "Ön koltuğa oturdum, her yerim ıslandı. Böyle olacağını tahmin etmemiştim." dedi.

Ankara’dan gelen ve safari turuna katılan Orhan Çakmak ise "Çok keyifliydi. Gerçekten çok eğlendim. Özellikle tümseklerde hızlı gittiğinde araba uçuyor ve çok güzel bir hissiyat oluyor." diye konuştu.

Kayseri’den tatile gelen Ömer Ünsal, "Önce safari yaptık, muazzamdı, bu kadarını beklemiyordum. Sonra zipline, orası da keyifliydi. Jet bot ile de tamamladık. Kapadokya’da bu tür aktiviteler olduğunu bilmiyordum. Herkese tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

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