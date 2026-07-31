Kapadokya Balon Festivali, 30 figürlü balonun gösteri uçuşuyla başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen festivale, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, Brezilya, Slovakya, Avusturya ve Polonya'dan 30 figürlü sıcak hava balonu katıldı.

Gün doğumu vaktinde Göreme beldesindeki festival alanında uçuş için hazırlanan figürlü balonlar, yerli ve yabancı turistlerden ilgi gördü. Kalp, baykuş, civciv, kurt, ördek, papağan, ahtapot, roket, kalp, dünya ve palyaço gibi çeşitli figürlerle tasarlanan balonlar, peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde gösteri uçuşu yaptı.

Kentte ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında gerçekleştirilen "Hayalimdeki Balon Tasarım Yarışması"nda jüri tarafından birinci seçilen 6'ncı sınıf öğrencisi Bengi Serra Kaya'nın tasarladığı "Balina" figürlü balon da festivalde ilk kez uçtu.

AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleri, bisikletleriyle festival alanı çevresinde İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan bisiklet yolunda pedal çevirerek farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlikle Kapadokya'da görsel şölen oluştuğunu belirtti.

Bölgede düzenlenen balon turlarında bu yılın ocak-temmuz arasını kapsayan dönemde yüz binlerce turistin gökyüzünden bölgeyi izleme imkanı elde ettiğini kaydeden Kök, şöyle konuştu:

"Bölgemizde 30 balon işletmesinde 359 sıcak hava balonu mevcut. Pilotlarımızın 37'si kadınlardan oluşuyor. Bu yıl yaklaşık 316 bin misafirimiz balon turuna katıldı. Her sene ortalama 750 bin misafirimiz balon deneyimini yaşamaktadır. Ortalama uçuş sayısına baktığımızda hava koşullarına bağlı olarak değişmekle birlikte yılın 224 gününde bu deneyim yaşanmaktadır. Selçuklulardan Osmanlıya Hititlerden Romalılara kadar tarihin, doğanın, mirasın bir araya geldiği bu eşsiz doğa güzelliğinde misafirlerimizi ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duymaktayız."

Figürlü balonları izlemek isteyenler alanda yoğunluk oluşturdu

Sabahın ilk ışıklarıyla alana gelerek balonları izleyenlerden Abdussamet Aygün, balonların oluşturduğu manzarada en güzel fotoğraf karesini çekebilmek için çaba harcadıklarını belirterek, "Farklı şekillerdeki balonlarla festival çok güzel görüntü oluşturuyor. Biz de ailece geldik, çok mutlu olduk." dedi.

Özge Şenmerdan ise festivale katılan balonları izlemek için Ankara'dan geldiğini dile getirerek, "Herkes buraya gelmeli. Daha önce birçok yer gezdim ama bu kadar güzel bir yer görmedim. Figürlü balonları görmek için özellikle geldim. Buradaki atmosfer beni çok etkiledi." ifadelerini kullandı.

Rahime Aygün de figürlü balonların peribacalarıyla birlikte uyumlu bir manzara oluşturduğunu, izlemekten keyif aldığını söyledi.

Festival, 2 Ağustos Pazar günü sona erecek.