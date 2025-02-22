Kamelyalı Kadın balesi 30 yılın ardından Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu
Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), Fransız yazar Alexandre Dumas'ın (oğul) 1848'de henüz 24 yaşında yazdığı aynı adı taşıyan ilk romanından baleye uyarlanan "Kamelyalı Kadın" eserini 30 yılın ardından sanatseverlerle buluşturdu.
Ankara
Klasik balenin sevilen eserlerinden, 2 perde olarak sahnelenen Kamelyalı Kadın, ihtişamlı kostümleri ve seyirciyi büyüleyen dekoruyla 30 yılın ardından ilk kez Giuseppe Verdi'nin müzikleriyle Opera Sahnesinde seyircilerin beğenisine sunuldu.
Koreografisi ve librettosu DOB Genel Müdür Yardımcısı ve usta koreograf Volkan Ersoy ile Armağan Davran'a, müzik düzenlemeleri Tolga Taviş'e ait olan eser, yazar Dumas'ın gerçek hayattaki sevgilisi Marie Duplessis'ten esinlendiği verem hastası Marguerite Gautier ile prestijli bir ailenin avukat oğlu Armand Duval'ın tutkulu ve dramatik aşkını konu alıyor.
"Marquerite Gautier" rolünü Sultan Erol, "Armand Duval" rolünü İlhan Durgut, "Kont de Varville" rolünü Murat Romaner, "Baba Armand Duval" rolünü Taner Oğuzhan, "Olimpie" rolünü Lara Veli, "Gaston" rolünü ise Kutay Yaşar, "Matador" rolünü Umutcan Arzuman, "Nanine" rolünü Deniz Ertürk canlandırdı.
Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrasını Tolga Atalay Ün'ün yönettiği eserin prömiyeri Ankaralı sanatseverlerden büyük beğeni topladı.
Eser, 27 Şubat, 1, 6, 15, 20, 26 Mart, 5, 10, 12 Nisan'da sanatseverlerle buluşacak.