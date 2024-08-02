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Kültür

Kaleiçi'nin Dünya Kültür Miras Geçici Listesine dahil edilmesi için çalışma başlatıldı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Tarihi Kaleiçi bölgesinin Dünya Kültür Miras Geçici Listesine dahil edilmesi için önemli bir adım atıldığını söyledi.

Fatih Hepokur  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
Kaleiçi'nin Dünya Kültür Miras Geçici Listesine dahil edilmesi için çalışma başlatıldı Fotoğraf: Fatih Hepokur/AA

Antalya

Vali Şahin, Antalya'nın simge yapılarından tarihi Hadrian Kapısı'nda gerçekleştirilen temizlik, bakım ve önleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Yapılan çalışmaları inceledikten sonra basın mensupları ile bir araya gelen Vali Şahin, halk arasında 'Üçkapılar' olarak bilinen Hadrian kapısında uzun yıllar bakım ve yenileme çalışmasının yapılmadığını belirterek, aradan geçen zamanda ciddi bir kirlenme, lekelenme ve bitki çoğalması oluştuğunu söyledi.

Valilik olarak kapının korunması için çalışma başlattıklarını ifade eden Vali Şahin, "İki bin yıllık tarihi eserimizi korumak için çok hassas çalışıyoruz. Antalya Valiliği olarak bu ikonik kapımızı koruyacak 3 aşamalı bir çalışma planı hazırladık. Şu an birinci aşama üzerinde çalışıyoruz. İlk etapta, kapıyı kaplayan bitkiler temizlendi. Bitki önleyici özel losyonlarla taş yüzeylerin korunması ve basınçlı suyla yıkama işlemleriyle kapının temizliği tamamlandıktan sonra, saf suyla hassas bir temizlik yapılacak. Son aşamada ise taş yüzeylere özel bir kaplama malzemesi sürülecek." dedi.

Vali Şahin, Kaleiçi bölgesinin Antalya'nın ve Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından birisi olduğunu vurgulayarak, "Kaleiçi'nin, Dünya Kültür Miras Geçici Listesine dahil edilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından çalışma başlatıldı. Dünya Kültür Miras Geçici Listesine dahil olabilirsek tanıtım anlamında önemli bir mesafe kat etmiş olacağız." diye konuştu.

Ülkemizin 2024 yılı için 60 milyon turist ve 60 milyar dolar turizm geliri hedefi olduğuna dikkat çeken Vali Şahin konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye turizminin amiral gemisi Antalya'dır. 60 milyon turistin yaklaşık üçte birine Antalya ev sahipliği yapacak. Bu çok önemli bir rakam ve bu hedefi gerçekleştirmek için Antalya olarak üzerimize düşen görevleri yapmaya devam edeceğiz. Turizm çok dinamik bir süreç. Geçtiğimiz hafta Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu ile Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy başkanlığında detaylı bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda Antalya Havalimanı'nda yaşanan rötar sorunları dahil olmak üzere turizmin tüm unsurlarını detaylıca görüştük. Turizm pastasından Türkiye'nin ve Antalya’nın hak ettiği payı alabilmesi için mücadele ediyoruz. Hedefimize ulaşmak için tüm engelleri birer birer aşacağız."

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