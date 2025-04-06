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Kültür

Kahta Kalesi'nde hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden hasar gören ve restorasyon çalışmalarının ardından yeniden açılan Kahta Kalesi'nde, hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Orhan Pehlül  | 06.04.2025 - Güncelleme : 06.04.2025
Kahta Kalesi'nde hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor Fotoğraf: Ali Gazel/AA

Adıyaman

Kommagene Krallığı, Roma, Bizans ve Memlüklerin kullandığı, içindeki çarşı, cami, zindan ve su yolları kalıntılarıyla dikkati çeken kale, 2005'te güvenlik nedeniyle ziyarete kapatıldı.

Kale, üç etapta gerçekleştirilen restorasyonun tamamlanmasıyla Ağustos 2022'de misafirlerini ağırlamaya başladı.

Kommagene Krallığı döneminde yaptırılan iç kısımlarında 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle hasar oluşmasının ardından tarihi alan yeniden ziyarete kapatıldı.

Restorasyon çalışmalarının tamamlanması ile 2024 Mayıs ayında yeniden ziyarete açılan kaleyi havaların ısınmasıyla birlikte günlük yaklaşık 500 kişi ziyaret ediyor.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, kalede yaptığı açıklamada, kalenin ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Resmi tatil nedeniyle vatandaşların tarihi alanlara yöneldiğini belirten Alkan, "Depremden zarar görmüş olan kalemiz yapılan restorasyon çalışmaları sonucunda yaklaşık 6 ay önce tekrar açılmıştı ziyaretçilere. Ramazan Bayramı dolayısıyla yapılan tatilde kaleyi günde yaklaşık 500 kişi ziyaret ediyor." dedi.

Ziyaretçilerden Mahmut Turan ise kaleyi çok beğendiğini ifade ederek, "Burası gerçekten inanılmaz bir kale. Beklentimizin üzerinde bulduk. Tarihi açıdan çok önemli bir yer." ifadesini kullandı.


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