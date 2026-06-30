Uyarlamasını ve yönetmenliğini Savaş Özdural'ın üstlendiği Tiyatro Ak'la Kara'nın yeni komedisi "Kadın Aklı Erkek Aklı", kadın ve erkeklerin birbirlerine dair beklentilerini, ön yargılarını ve iletişim biçimlerini mizahi bir dille ele alıyor.

"Kadın Aklı Erkek Aklı" oyunu Tiyatro Ak'la Kara Sahnesi'nde izleyiciyle buluştu Uyarlamasını ve yönetmenliğini Savaş Özdural'ın üstlendiği Tiyatro Ak'la Kara'nın yeni komedisi "Kadın Aklı Erkek Aklı", kadın ve erkeklerin birbirlerine dair beklentilerini, ön yargılarını ve iletişim biçimlerini mizahi bir dille ele alıyor.

Farklı karakterler ve olay örgüleri üzerinden ilerleyen oyunun kadrosunda Elçin Afacan, Yağmur Ün, Fatma Tezcan, Özgün Karaman, Sertan Erkaçan ve Kerem Poyraz Kayaalp yer alıyor.

Tiyatro Ak'la Kara Sahnesi'nde gerçekleştirilen prömiyer öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan yönetmen Özdural, eseri 10 yıl önce de sahnelediklerini belirterek, "Biraz içeriğini değiştirdik, 2026'ya uyarladık. Daha dinamik, genç bir kadroyla tekrar seyirci karşısına çıkıyoruz." dedi.

Özdural, yaklaşık bir buçuk aylık hazırlık sürecinin ardından sahneledikleri oyunda 4 ayrı hikayenin izleyiciyle buluştuğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Aslında kabare tarzı diyebileceğimiz bir oyun. İçinde küçük skeçler ve hikayeler var. Oyuncuların tek başına stand-up'ları, şarkıları ve dansları var. Seyircilerle interaktif bir diyaloğa giriyorlar. Seyirciyi hem eğlendiriyoruz hem de bir parça düşündürüp, kadın erkek üzerine yüzyıllardır sorulan soruları soruyoruz. Kimsenin cevap bulamadığı gibi biz de bulamayacağız herhalde ama en azından aynı soruları tekrar tekrar soruyoruz."

"Seyirciden reaksiyon almak çok güzel"

Oyunculardan Sertan Erkaçan, oyunu özel kılan detaylara değinerek, "Birincisi herkesin yaşadığı bir şey olması. Seyirciden, 'Aaa evet ben de aynısını yaşadım. Bak sen de bunu yapıyordun.' reaksiyonunu almak çok güzel. İkincisi de bana eski unuttuğumuz kabare mantığını hatırlatıyor." diye konuştu.

Elçin Afacan da seyirciyle çok yakın mesafede oynadıklarını ve heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Hepimiz farklı birçok karakter oynuyoruz. Birer stand-up'ımız, birer şarkımız var. Kadın erkek ilişkilerine insan olarak bakıyorum. Kadınların da erkeklerin de kendilerine has, özel dertleri var. Bu geçmişten bugüne kadar hep böyle kalmış, bundan sonra da böyle kalacağını düşünüyorum. Çözülemeyen bir şeyin sonsuza kadar çözülemeyecek olduğunu görmek gibi oldu." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Fatma Tezcan, kısa sürede büyük emek verdiklerini ve oyunun temposunun hiç düşmediğini belirterek, "Dört skecimiz, dört farklı hikayemiz var. Onların arasında da herkesin belli konuları kadın erkek farklarıyla ilgili bahsettiği stand-up metinleri ve şarkılarımız var. Dinamik ve sürekli değişen bir oyun." değerlendirmesinde bulundu.

"Hayat kadın erkek ilişkisi üzerine kurulu"

Kerem Poyraz Kayaalp ise herkesin hakim olduğu bir konuya farklı bir bakış açısı getirdiklerini vurgulayarak, "İnşallah insanlar bizim bakış açımızı alıp kendi hayatlarına birazcık uygular, herkes daha mutlu olur. Bütün hayat, kadın erkek ilişkisi üzerine kuruluyor aslında temelde. Biz o temeli sağlam tutmaya çalışıyoruz. Herkes kendinden bir şey bulabilecek." görüşünü paylaştı.

Özgün Karaman da genç ve uyumlu bir ekiple çalıştıklarına işaret ederek "Sinerji çok önemli. Hepimizin yaşları birbirine yakın. Provalarımız da çok eğlenceli geçti. Sonuçta toplumumuzda artık herkesin yaşadığı problemler bunlar. Hepsini tatlı, komik bir şekilde, kabare yoluyla, şarkılı stand-up'lı bir şekilde seyircilerimize aktarmaya çalışıyoruz." dedi.

Oyun, yaz boyunca İstanbul'daki sahnelerde, kış sezonunda ise İstanbul, Ankara ve İzmir gibi çeşitli illerde tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.