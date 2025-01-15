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Kültür

Kadife üzerine sim sırma işlenen Selimiye'nin minber örtüsü restorasyon bitiminde takılacak

Selimiye Camisi'nin yenilenen minber örtüsü, restorasyonun tamamlanmasının ardından yerine takılacak.

Cihan Demirci  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
Kadife üzerine sim sırma işlenen Selimiye'nin minber örtüsü restorasyon bitiminde takılacak Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Edirne

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, Edirne'nin simgesi ve Osmanlı mimarisinin temel yapıtlarından biri olan Selimiye Camisi'nde restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Caminin genelinde restorasyon devam ederken Olgunlaşma Enstitüsü de minber kapı örtüsünü hazırlıyor.

Edirne Olgunlaşma Enstitüsü el nakışı usta öğreticileri, yaklaşık 100 yıl önce medrese hattatlarının hazırladığı örtünün benzerini yapıyor.

Geleneksel sim sırma tekniği kullanılarak yapılan bu özel çalışma, Selimiye Vakıf Müzesi'nde sergilenen orijinal eserin izlenmesiyle gerçekleştiriliyor.

Edirne Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Vekili Elif Cevher, AA muhabirine, Selimiye Camisi minber kapı örtüsü yapım işinin nakış atölyesinde yapıldığını söyledi.

Çalışmayı "Selimiye'den Yansımalar Teması" kapsamında yaptıklarını anlatan Cevher, "Selimiye Camisi minber kapı örtüsünün birebir aynısını, tekrardan atölyemizde üretiyoruz. Restorasyonun ardından yapılacak açılışa yetiştirmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Usta öğretici Şerife Koç da minber kapı örtüsünün birebir orijinalini titizlikle işlediklerini dile getirdi. Bu çalışmayı gerçekleştirmekten onur ve gurur duyduğunu ifade eden Koç, örtüyü caminin açılışına yetiştireceklerini kaydetti.

Usta öğretici Nermin Bayrak ise örtünün yapımında kadife kumaş üzerine sim sırma tekniği kullandıklarını anlattı. Bayrak, el emeği ürettikleri minber kapı örtüsünün yıllarca Selimiye Camisi'nde yer alacağını kaydetti.

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