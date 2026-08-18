Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından düzenlenen "Güzellik Algıları" temalı fotoğraf yarışması için başvurular alınmaya başladı.

KADEM'in "Güzellik Algıları" fotoğraf yarışması başvuruları açıldı Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından düzenlenen "Güzellik Algıları" temalı fotoğraf yarışması için başvurular alınmaya başladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu yarışma, kadınların bedenleri ve kimlikleri üzerinde etkili olan güzellik kalıplarını görünür kılmak amacıyla hayata geçirildi. Yarışma ile güzellik endüstrisi tarafından üretilen standartların kadınlar üzerindeki etkilerinin fotoğrafın anlatım gücüyle sorgulanması hedefleniyor.

Yarışmaya tamamen ya da kısmen yapay zeka kullanılarak üretilen fotoğraflar kabul edilmeyecek.

Katılımcıların çalışmalarını şartnamede belirtilen teknik ve içerik koşullarına uygun şekilde hazırlaması gerekecek.

Başvurular 12 Eylül'de sona erecek

KADEM Sanat internet sitesi üzerinden alınan başvurular 12 Eylül'de tamamlanacak.

Seçici kurul değerlendirmesinin 9 Ekim'de yapılacağı yarışmanın sonuçları ve ödül kazanan eserler, 24 Ekim'deki ödül töreninde ilan edilecek.

Yarışmada birinciye 75 bin lira, ikinciye 50 bin lira, üçüncüye ise 35 bin lira ödül verilecek. Organizasyon kapsamında ayrıca 5 esere 7 bin 500'er lira mansiyon, 30 esere de 2'şer bin lira sergileme ödülü takdim edilecek.