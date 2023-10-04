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Kültür

İzmir'in yöresel lezzeti "Beydağ Simit Dürüm" coğrafi işaretle tescillendi

İzmir'in Beydağ ilçesine özgü bir tür kahvaltılık çörek olan "simit dürüm", coğrafi işaretle tescillenerek koruma altına alındı.

Halil Fidan  | 04.10.2023 - Güncelleme : 04.10.2023
İzmir'in yöresel lezzeti "Beydağ Simit Dürüm" coğrafi işaretle tescillendi Kaynak: Beydağ Belediyesi

İzmir

Beydağ Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçeye has ürünlerin marka değeri ve tanınırlığının artırılması amacıyla çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Özellikle kahvaltıda tüketilen "Beydağ Simit Dürüm"ün, belediyenin girişimleriyle Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, coğrafi işaret çalışmalarının uzun soluklu bir çabanın ürünü olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Ürünlerimizi tescil ettirdikten sonra üretimin yaygınlaştırılması ve ekonomimize en verimli biçimde entegre edilmesi hususu önem kazanıyor. Biz de konunun bütün taraflarıyla bir araya gelerek çalışmalarımızı bu alanda yoğunlaştıracağız. Amacımız ilçemizin biraz daha tanınması, ürünlerini herkesin bilmesidir. Coğrafi işaret ile ürünümüz markalaşacak ve rakiplerinden ayrılacak."

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