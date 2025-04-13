İzmir bu hafta birçok kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak
İzmir'de 14-20 Nisan'da, tiyatro, konser, opera, sergi ve atölye çalışmalarını içeren geniş bir sanat programı sanatseverlerle buluşacak.
İzmir
İzmir Devlet Tiyatrosu, 15-19 Nisan'da Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Majestik", Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Münasebetsiz", Konak Sahnesi'nde "Karıncalar/Bir Savaş Vardı"yı sahneleyecek.
Konak Fuaye Sahnesi'nde "Umudunu Yitirmeyen Sığırcık" oyunu 20 Nisan'da sergilenecek.
İzmir Devlet Opera ve Balesi, 14 Nisan'da Bornova Kültür Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde "Attila" operasını, 17 Nisan'da "Gramafour Aşk Melodileri" konserini, 19 Nisan'da ise "L.v. Beethoven'dan G. Verdi'ye" konserini sanatseverlerle buluşturacak.
İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 17 Nisan'da Bornova Kültür Merkezi Rakım Elkutlu Salonu'nda "Ferahnak Klasik Takım" konserini verecek.
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 18 Nisan'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) şef Kerem Hasan yönetiminde periyodik konserlerine devam edecek.
İzmir Kültür Sanat Fabrikası, hafta boyunca atölye, söyleşi, canlı performans ve konserlere ev sahipliği yapacak.
14 Nisan'da Yazar Aydan Bilgesoy, "Bir Günlüğüne Yazar Olalım" atölyesi, 15 Nisan'da "Dünya Sanat Günü" canlı performans etkinliği, aynı gün Prof. Dr. Eser Gültekin "Bir Çağı İnşa Eden Deha: Mimar Sinan" sunumu yapacak.
16 Nisan'da Sultan Nagihan "Hayata Düşen Renkler" ebru atölyesi, 17 Nisan'da Ayşe Pelin Tatari'nin "Masal Kentlere Bakış" sunumu, 18 Nisan'da Erol Eryılmaz "İzmir Kokan Besteler" konseri düzenlenecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 43. Hülya-Özdemir Nutku Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali çerçevesinde 14 Nisan'da Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde "Don Kişot'un Ölümü", Urladam'da "Dersaadet Yokuşu", 15 Nisan'da İsmet İnönü Sahnesi'nde "Feste", Bayetav Sanat'ta "Kamchatka Company" oyunları sahnelenecek.
AASSM Müzik Kütüphanesi'nde, Gündüz Öğüt ile Anlatılmayan Öyküler 14-16 Nisan'da, 17 Nisan'da ise AASSM'de Ercan Kesal söyleşisi düzenlenecek.
18 Nisan'da 14. Alaçatı Ot Festivali, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosunun kortej yürüyüşüyle başlayacak. 15-27 Nisan'da 6. Uluslararası Amazonlar ve Titanlar Sanat Buluşmaları AASSM'de düzenlenecek.
Kentte 15-30 Nisan'da İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda, Dünya Sanat Günü sergisi sanatseverlerle buluşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.