İzlandalı rock grubu Kaleo İstanbul'da konser verecek
İlk albümü A/B ile dünyada satış rekorları kıran İzlandalı rock grubu "Kaleo", 2 yıl aradan sonra İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.
İstanbul
İsimlerini Hawai dilinde "ses" anlamına gelen kaleo kelimesinden alan grup, Epifoni organizasyonuyla 24 Temmuz'da Küçükçiftlik Park'ta konser verecek.
Konser öncesi, Belçikalı rock gruplarından Balthazar'ın gitar vokali ve Jinte Deprez'ın solo projesi J.Bernardt ile Sena Şener sahnede olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.