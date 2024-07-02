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Kültür

İzlandalı rock grubu Kaleo İstanbul'da konser verecek

İlk albümü A/B ile dünyada satış rekorları kıran İzlandalı rock grubu "Kaleo", 2 yıl aradan sonra İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.

Özlem Limon  | 02.07.2024 - Güncelleme : 02.07.2024
İzlandalı rock grubu Kaleo İstanbul'da konser verecek

İstanbul

İsimlerini Hawai dilinde "ses" anlamına gelen kaleo kelimesinden alan grup, Epifoni organizasyonuyla 24 Temmuz'da Küçükçiftlik Park'ta konser verecek.

Konser öncesi, Belçikalı rock gruplarından Balthazar'ın gitar vokali ve Jinte Deprez'ın solo projesi J.Bernardt ile Sena Şener sahnede olacak.

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