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Kültür

İtalyan gitarist Zeppetella, İzmir Avrupa Caz Festivali'nde konser verdi

İtalyan besteci ve gitarist Fabio Zeppetella, piyanist Gianluca Mannutza ve baterist Lorenza Tucci'den oluşan "Fabio Zeppetella Organ Trio", 30. İzmir Avrupa Caz Festivali kapsamında müzikseverlerle buluştu.

Ömer Evren Atalay  | 21.09.2023 - Güncelleme : 21.09.2023
İtalyan gitarist Zeppetella, İzmir Avrupa Caz Festivali'nde konser verdi Fotoğraf: Ömer Evren Atalay/AA

İzmir

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfından yapılan açıklamaya göre, İzmir'in İtalya Konsolosluğu işbirliğiyle Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon'da düzenlenen konserde Fabio Zeppetella Organ Trio, "Mr. McCoy", "Toots", "Little Girl", "Wes" ve "E la chiamano estate" gibi ünlü bestelerini seslendirdi.

Festival, 22 Eylül'de İzmir'in İsviçre Konsolosluğu işbirliğiyle Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon'da gerçekleştirilecek "Vein Trio" konseriyle devam edecek.

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