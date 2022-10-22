İtalyan çağdaş sanatçı Mirabella'nın "Güneşi Keşfediyorduk" eseri TİEM'de sergileniyor
İtalyan çağdaş sanatçı Diego Miguel Mirabella'nın mozaik üzerine çalıştığı "Güneşi Keşfediyorduk" isimli resmi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi (TİEM) Hipodrom Salonu'nda sergileniyor.
İstanbul
TİEM ve İtalyan Kültür Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe, sanatçı Diego Miguel Mirabella'nın yanı sıra TİEM Müdürü Ekrem Aytar ile İtalyan Kültür Merkezi Müdürü Salvatore Schirmo katıldı.
AA muhabirine sergiye ilişkin açıklamalarda bulunan İtalyan çağdaş sanatçı Mirabella, mozaik üzerine resim çalışmasından oluşan eserin İslam eserlerinin bulunduğu bir müzede gösterilecek olmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.
Türkiye'de ilk kez bir eserinin sergilendiğini belirten Mirabella, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Birçok sanatçı ülkesi dışında sergiler gerçekleştirmek ister. Ben de Türkiye'de bundan sonra daha fazla sergiler yapmayı çok isterim. İtalyan Kültür Merkezi'nin destekleriyle Türkiye'de yeterince zaman geçirme fırsatı buldum. İstanbul'da birçok sergiyi de bu sayede dolaştım. Türkiye'nin özellikle sergiler ve sanat enstalasyonları konusunda kendini çok geliştirmiş bir ülke olduğunu söyleyebilirim. Henüz Türk bir sanatçıyla tanışma şansım olmadı ama aynı alanda çalıştığımız çok sayıda sanatçı olduğunu biliyorum."
"Türkiye'de çok güzel bir sanat anlayışı var"
İtalyan Kültür Merkezi Müdürü Salvatore Schirmo da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile önemli iş birlikleri geliştirdiklerine dikkati çekerek, "Akdeniz kültüründen etkilenmiş bir eser olduğu için bu müzeyi düşündük. Bu eser Fas bölgesine özgür eserlerden. Sanatçı Sicilya'dan geliyor. Türk kültürüyle ortak noktalarımızdan olduğu için tercih ettik. Türkiye'de Bizans, Roma ve Osmanlı dönemlerinden gelen çok güzel bir sanat anlayışı var." dedi.
Schirmo, Türkiye ve İtalya arasında sadece görsel sanat alanında değil, birçok alanda iş birliği yapmak istediklerini de vurgulayarak, müzik ve tiyatro alanında projelerinin olduğunu dile getirdi.
TİEM Müdürü Ekrem Aytar ise TİEM'in Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzeler içinde sergiler konusunda en önde olan mekanlardan biri olduğunun altını çizerek, "Üç medeniyete başkentlik yapmış olan İstanbul'da bulunan müzemizin sergi salonunda dönem dönem çok ses getiren sergiler yapmaktayız. Geçtiğimiz ay 'Polonylalı Emir' sergisini Polonya Konsolosluğu'yla yapmıştık. Bugün de İtalyan Kültür Merkezi ile 'Güneşi Keşfediyorduk' isimli eseri müzemizde sergiliyoruz." ifadelerini kullandı.
Aytar, TİEM'in süreli sergilerine devam edeceğini aktararak, "Kasım ayında ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil'in 50 yıllık sanat hayatını anlatan bir sergi yapacağız. Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsü hazırladığı tekke kıyafetlerini anlatan bir sergiyi de yıl sonunda ziyaretçilerimizle buluşturacağız." diye konuştu.
İtalyan Kültür Merkezi tarafından İtalyan Dili Haftası etkinlikleri kapsamında sergilenen eser, 20 Aralık'a kadar görülebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.