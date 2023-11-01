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Kültür

"İstanbul'da Tasavvufi Hayat" sergisi açıldı

Tasavvuf kültüründen unsurların işlendiği eserlerin yer aldığı "İstanbul'da Tasavvufi Hayat" sergisi, Üsküdar'daki Nevmekan Bağlarbaşı Galeri'de sanatseverlere kapılarını açtı.

Ömer Faruk Yıldız  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
"İstanbul'da Tasavvufi Hayat" sergisi açıldı Fotoğraf: Ömer Faruk Yıldız/AA

İstanbul

İstanbul Beyoğlu Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü ile Üsküdar Belediyesi işbirliğinde, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen serginin küratörlüğünü Erkan Doğanay üstlendi.

Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, açılışta yaptığı konuşmada, Üsküdar genelinde tarihi mirasları dirilterek açtıkları Nevmekanlar sayesinde semt sakinlerini sanatla buluşturduklarını belirterek, "Sanatçılarımız farklı alanlarda emeklerini ortaya koyuyor. Her bir Nevmekanımızda farklı sanat dallarından örnekler görüyoruz. Sanatçılarımız ve gençlerimiz üretiyor, biz de onlara uygun mekanlar oluşturmaya devam ediyoruz." dedi.

Şanlıer, en son eylül ayında Kuzguncuk ve Kandilli'de iki yeni Nevmekan açtıklarını dile getirerek, "Bu mekanlar insanlarımızla kaimdir ve bu içerikleriyle bir anlam ifade eder. Bu sergi de anlamlı ve bizi biz yapan saygıdeğer bir çalışma. Böyle güzel bir projeye dahil olmak bizim için onur verici." ifadesini kullandı.

İstanbul Beyoğlu Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hatice Pamukoğlu, Şanlıer'e hediye takdim etti, ardından serginin açılışı yapıldı.

Sergiye "İstanbul'un Tekkeleri Minyatür" eseriyle katılan sanatçı Merve Tosun, AA muhabirine, "Proje kapsamında bir minyatür yapmamız istendi. Yerlerine göre harita üzerine kuş bakışı görüntülerini ele alıp tekkeler, tarikatlar ve dergahları konumlarına yerleştirdik ve ortaya böyle bir minyatür çıktı." dedi.

Sergi 19 Kasım'a kadar açık olacak

Tosun, eserinde bazı küçük ayrıntılara da yer verdiğini belirterek, "Bazı Mevlevihanelerin kendilerine has kimlikleri ve mesajları oluyor. Mesela boğazda çizdiğimiz üç yunus balığı, 'hamdım piştim yandım' felsefesini simgeliyor." diye konuştu.

Sergide, Osmanlı döneminde İstanbul'da tasavvuf kültürüne sanatsal, siyasal, mimari ve estetik açılardan ışık tutan yağlı boya, minyatür, hat ve kumaş eserler yer alıyor.

Tülay Aydoğan, Arzu Özyalçın, Rabia Eleman ve Ülker Erke gibi sanatçıların da eserlerinin bulunduğu sergi, 19 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

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