İstanbul'da bu hafta birçok kültür ve sanat etkinliği gerçekleştirilecek İstanbul'da bu hafta konserlerden sergilere, festivallerden sinema gösterimlerine uzanan geniş yelpazedeki kültür sanat etkinlikleri sanatseverlerle buluşacak.

Yunan şarkıcı Konstantinos Argiros, 9 ve 10 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek.

Amerikalı punk rock grubu The Offspring 10 Temmuz'da Life Park'ta, Porto Rikolu sanatçı Ricky Martin ise 11 Temmuz'da Küçükçiftlik Park'ta müzikseverlerle buluşacak.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, 7- 8 Temmuz'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür) organizasyonuyla iki önemli konsere ev sahipliği yapacak.

Yarın Kurtalan Ekspres, Ahmet Güvenç'in gruptaki 50. yılına da özel anlam taşıyan "Zamanın Ötesinde" konserinde Barış Manço, Cem Karaca ve Erkin Koray repertuvarından unutulmaz eserleri çok özel konuk sanatçılarla birlikte sahneye taşıyacak. 8 Temmuz'da ise Bulutsuzluk Özlemi ve İBB İstanbul Gençlik Orkestrası, grubun çok sevilen şarkılarını müzisyen konuklarla birlikte senfonik düzenlemeleriyle seslendirecek.

Atatürk Kültür Merkezi'nde Rustam Rahmedov şefliğinde "İspanyol ve Latin Amerika Klasikleri: Müzik Tutkusu" konseri, 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

"4. Uluslararası İstanbul Koro Festivali" kapsamında, 9-12 Temmuz arasında İstanbul'un tarihi mekanları farklı ülkelerden gelen korolara ev sahipliği yapacak.

"33. İstanbul Caz Festivali" kapsamında hafta boyunca yerli ve yabancı sanatçıların konserleri 13 Temmuz'a kadar devam edecek.

Sergiler ve atölyeler

İstanbul Modern'de sanatseverlerle buluşmayı sürdüren "Semiha Berksoy: Tüm Renklerin Aryası" sergisi, sanatçının opera, tiyatro, resim, sinema ve edebiyat alanındaki üretimini 200'ü aşkın eserle bir araya getiriyor.

Ziyarete 6 Eylül'e kadar açık olan sergi kapsamında 8 Temmuz'da Berksoy'un dünyasına yakından bakmak isteyenler için özel tur düzenlenecek. Müze bileti alan ziyaretçiler, sanatçının yaşamını ve üretimlerini serginin kavramsal çerçevesiyle birlikte ücretsiz turlarla keşfetme olanağı bulacak.

Müzede ayrıca 18 Ekim'e kadar "Panorama: Hayaller ve Yerler", 12 Temmuz'a kadar "Yüzen Adalar" ve 31 Aralık'a kadar "Renzo Piano: Yerin Ruhu" sergileri de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Müzede "Uzun Cuma" programı kapsamında da 10 Temmuz'da müzisyen Asena Akan ile "Kendini Akort Et" ses atölyesinde ziyaretçiler müzik, ritim ve yaratıcılık etrafında buluşacak.

Sakıp Sabancı Müzesi, çağdaş sanatın öncü isimlerinden Yoko Ono'nun 27 Aralık'a kadar devam eden "İçses ve İçyapı" sergisi kapsamında, temmuz ayında çocukları hayal etmeye, sorgulamaya ve birlikte düşünmeye davet eden atölyeler düzenliyor.

Program kapsamında 11 Temmuz'da 8 - 10 yaş arası çocuklar için "Çizgileri Dinlemek" ve "Barış Afişi: Savaş Bitti", 12 Temmuz'da 3–5 yaş arası çocuklar için "Gökyüzü Ne Kadar Yüksek?" atölyesi, 9 -12 yaş arası için "Bir Mesajım Var: Yoko Ono", 22 Temmuz'da 7-9 yaş arası için "Çığlığı Çiz", 25 Temmuz'da 7–10 yaş arası için "Dikkatin İzleri" başlıklı atölye ve 9 -12 yaş için "Haritayı Yeniden Çiz" atölyesi gerçekleştirilecek.

Osmanlı'da devlet yönetimi, ilim ve vakıf geleneğinin kesişim noktasında yer alan Reisülküttap Hacı Mustafa Efendi yazma eserler koleksiyonunu ve aile mirasını ilk kez bütüncül bir anlatıyla ziyaretçilerle buluşturacak "Kalbin Mührü: Reisülküttap Hacı Mustafa Efendi Yazma Eserler Koleksiyonu ve Aile Mirası" sergisi, 8-31 Temmuz arasında Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde görülebilecek.

Rami Kütüphanesi de 9-12 yaş grubuna yönelik "2026 Yaz Okulu Programı"nı, 6 Temmuz - 28 Ağustos arasında dört dönem halinde gerçekleştirilecek. Program, bilim, sanat, teknoloji, edebiyat ve el sanatları gibi birçok farklı alanda düzenlenen ücretsiz atölyelerle çocukların yaz tatillerini verimli, üretken ve nitelikli bir öğrenme deneyimine dönüştürmeyi amaçlıyor.

Kütüphanede ayrıca devam eden "Rami Çocuk ve Sanat Bienali", 31 Temmuz'a sona erecek.

Ressam Cemal Toy'un "Su, Kağıt, Boya" başlıklı sergisi, Karaköy Fransız Geçidi'nde yer alan Black Light Gallery'de 25 Temmuz'a kadar açık olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür ve İBB Miras tarafından düzenlenen "İsveç ve İstanbul: Yüzyıllar Ötesine Uzanan Karşılaşma ve Etkileşimler" sergisi, Metrohan'da 30 Ağustos'a gezilebilecek.

Heykeltıraş ve belgesel fotoğrafçısı Ubey Talha Akkaya'nın "Yol" adlı multidisipliner sergisi, Beyoğlu'ndaki Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde 10 Temmuz'a kadar izlenebilecek.