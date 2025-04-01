İstanbul'da bu hafta birçok kültür sanat etkinliği sanatseverlerle buluşacak
İstanbul bu hafta, yerli ve yabancı sanatçıların konserlerinden sergilere, tiyatro gösterilerinden festivallere birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.
İstanbul
İstanbul Devlet Tiyatrosu, "Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı", "Sadakat", "Kuşdili", "Babamın Kelimeleriyle", "İnsandan Kaçan", "Parmak", "Hepyek" ve çocuk oyunu "Park" ile seyircilerin karşısına çıkacak.
"Suçsuzlar Çağı, Suçlular Çağı" 4-6 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda, "Kuşdili" Mecidiyeköy Büyük Sahne'de, "Babamın Kelimeleriyle" Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de, "İnsandan Kaçan" Üsküdar Tekel Sahnesi'nde, "Sadakat" Üsküdar Stüdyo Sahne'de ve "Hepyek" Garibaldi Sahnesi'nde bu hafta izlenebilecek.
Çocuk oyunu "Park" ise 6 Nisan'da Mecidiyeköy Büyük Sahne'de minik seyircilerle buluşacak.
Şehir Tiyatroları
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nda da 2-5 Nisan arasında "Uçurtmanın Kuyruğu" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, "Cadı Kazanı" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, "İkinci Perdenin Başı" Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde, "Maviydi Bisikletim" Ümraniye Sahnesi'nde, "İfigenya" Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde, "Ay, Carmela!" ise Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi'nde beğeniye sunulacak.
Çocuk oyunlarında 6 Nisan'da "Benim Küçük Yıldızım" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, "Rüya" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, "Sevdalı Bulut" Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde, "Fındıkkıran" Ümraniye Sahnesi'nde ve "Bekçi ile Postacı" Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi'nde gösterilecek.
Gösteriler ve konserler
İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) sahneye koyduğu "Romeo ve Juliet", 2 ve 3 Nisan'da AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.
Yine İDOB'un bestesi ve librettosu ünlü Alman besteci Richard Wagner'e ait "Uçan Hollandalı" eseri, 5 Nisan'da AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda sahnelenecek.
Cumartesi sabahlarının klasiği haline gelen Türk Telekom Prime Kahve Konserleri, Atatürk Kültür Merkezi'nin farklı atmosferinde müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Zengin müzik repertuvarı ve sıcak atmosferiyle klasik başyapıtlardan modern favori eserlere uzanan seçkiyle dinleyiciler keyifli bir hafta sonu yaşayacak.
Türk Telekom Prime Kahve Konserleri kapsamında "Barok'tan Çağdaşa" konseri, 5 Nisan saat 11.00'de AKM Türk Telekom Opera Fuaye'de gerçekleştirilecek.
Grammy ve Tony ödüllü cazın usta ismi Dee Dee Bridgewater, AKM'de 6 Nisan'da konser verecek.
Opera tarihine damga vuran bir besteci olarak bilinen Vincenzo Bellini'nin oda şarkıları, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından 6 Nisan'da AKM'de sahneye taşınacak.
İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 5 Nisan'da 2014 yılında kurulan Anadolu Nefesli Beşlisi "Müzikli Hikayeler" konseriyle müzikseverlerle bir araya gelecek.
Derya Türkan'ın kemençede, Michel Godard'ın tuba ve serpentte, Arto Tunçboyacıyan'ın perküsyonda, Ali Bahrami Fard'ın santurda ve Efren Lopez'in lavtada yer aldığı "Rezonans Çemberi: Ustaların Sohbeti" konseri 6 Nisan'da CRR'de gerçekleştirilecek.
Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) ise yarın ve 3 Nisan'da "Afife" ve "Kel Diva" tiyatro oyunları sahnelenecek. 4 ve 5 Nisan'da "Ata Demirer Gazinosu" gösterisi, 6 Nisan'da da Cem Yılmaz "CMXXIV" gösterisiyle izleyicilerle buluşacak.
Zorlu PSM ve Freestage ortak prodüksiyonuyla "Balina" oyunu, 5 Nisan'da iki gösterim olarak seyircilerin beğenisine sunulacak.
Sergiler
AKM'de yarın açılacak "Renklerin Sessiz Dili: Sanat İyileştirir" adlı otizmli Ceren Gökçe'nin sergisi, otizmli bireylerin sanattaki gücünü vurgulamak amacıyla düzenleniyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Otizm Destek Eğitim ve Dayanışma Derneğinin (ODEDDER) hayata geçirdiği sergide, Gökçe'nin özgün çizimlerinden oluşan 56 eser yer alıyor.
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığınca düzenlenen, Fatih Sultan Mehmet'ten Sultan 2. Abdülhamit'e Osmanlı sultanlarının koleksiyonlarında yer alan ve vakfettikleri Kur'an-ı Kerim'lerden oluşan "Sultanların Mushafları" sergisi Rami Kütüphanesi'nde ziyaret edilebiliyor.
Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan ve Andy Warhol'a adanan "Warhol'un Dünyası-Pop Art'ın İkonu" sergisi 4 Mayıs'a kadar AKM Müzik Platformu'nda görülebilecek.
Sanatçı Ahmet Güneştekin'in göç, hafıza, hatıra ve bellek kavramlarına odaklandığı "Kayıp Alfabe" sergisi, Artİstanbul Feshane'de 20 Temmuz'a kadar izleyicilerin beğenisine sunulacak.
Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın 1,5 milyona yakın kareyi içeren arşivinden bir seçkiye yer verdiği "Renklerin Yolculuğu" sergisi, 25 Mayıs'a kadar İstanbul Modern'de görülebilecek.
Meşher, 16. yüzyıldan bugüne farklı zamanlarda ve çeşitli edebi türlerde üretilmiş İstanbul temsillerini odağına alan "Hikaye İstanbul'da Geçiyor" sergisini, 13 Temmuz'a kadar sanatseverlerle buluşturacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.