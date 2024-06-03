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Kültür

İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul'da bu hafta, geniş bir yelpazede birbirinden farklı birçok etkinlikle yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı konser, sergi, tiyatro gösterisi ve performanslar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Ömer Mirza Şeker  | 03.06.2024 - Güncelleme : 03.06.2024
İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul

İstanbul Devlet Tiyatrosunda (İDT) 3-7 Haziran'da Mecidiyeköy Büyük Sahne'de "Josef Bieder'in Yıldızının Parladığı An (Aksesuvarcı)", Üsküdar Tekel Sahnesi'nde "Babamın Kelimeleriyle", Üsküdar Stüdyo Sahne'de "Çarpışma" oyunları sahnelenecek.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 5-6 Haziran'da "Zorba" bale gösterisi, 6 Haziran'da "Anadolu Ateşi Trump Dans Okulu Gösterisi", 8 Haziran'da ise "Anadolu Ateşi Anatolium Marmara Dans Okulu Gösterisi" gerçekleşecek.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) 7-8 Haziran'da "Barcelona Flamenco Ballet" dans gösterisi sergilenecek.

Zorlu PSM'de bugün "Bernarda", bugün ve yarın "Kel Diva" ve "Cem Yılmaz CMXXIV", 7-9 Haziran'da "Balina", 9 Haziran'da "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" oyunu izlenebilecek.

Maximum Uniq Hall'de bugün "Aydınlıkevler" oyunu tiyatroseverlerle buluşacak.

Konserler

AKM'de bugün "Budapeşte Festival Orkestrası, Ivan Fischer ve Francesco Piemontesi", yarın "Güldiyar Tanrıdağlı ve İstanbul Strings Dizi Müzikleri Konseri", 5 Haziran'da "Meşk Akşamı", 6 Haziran'da "Nağmekar", 8 Haziran'da "Madame Butterfly", 9 Haziran'da ise "Tekfen Filarmoni Orkestrası ve Edgar Moreau" konseri gerçekleşecek.

CRR'de 5 Haziran'da "Theodosii Spassov-Batuhan Aydın", 9 Haziran'da "Büyülü Orkestra" ve "İstanbul Oda Orkestrası" konserlerinde, sevilen eserler yorumlanacak.

Zorlu PSM'de 5 Haziran'da "Kerem Görsev Trio" ve "BadBadNotGood", 7 Haziran'da "Lahza", 8 Haziran'da "Nükhet Duru" konseri dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

Sergiler

İsrail'in Filistin'deki katliamlarına ilişkin hazırlanan somut ve dijital sanat eserleriyle Filistin'in 100 yılı aşkın süren bağımsızlık mücadelesinin kronolojik olarak anlatıldığı "Kubbe: Filistin Zaman Tüneli" sergisi, Üsküdar Mimar Sinan Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.

Hattat Abdullah Gün ve talebelerinin, insanın özünde gizli dört unsur olan hava, su, ateş ve toprak temalı çalışmalarının yer aldığı "Anasır-ı Erbaa Hüsn-i Hat Sergisi" İstanbul Tasarım Merkezi'nde ziyarete açıldı.

Kültürel mirası koruyarak geleceğe aktarmak misyonuyla hayata geçirilen "Osmanlı Saray Çinileri" projesi kapsamında hazırlanan "İznik'ten Dünyaya Kayıp Çiniler" sergisi, İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaştırma Enstitüsü'nde beğeniye sunuldu.

Meşher'de açılan, küratörlüğünü Şeyda Çetin ve Ebru Esra Satıcı'nın üstlendiği "Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar" sergisi, İstanbul silüetini sanatseverlerle buluşturuyor.

Macaristan Ulusal Film Enstitüsünün hazırladığı ve Macar sinemasının 120 yılını anlatan "Geniş Açı" sergisi, Macar Kültür Merkezi'nde görülebilecek.

Küratörlüğünü Burcu Çimen ve Didem Yazıcı'nın üstlendiği "Bugünü Resmetmek" resim sergisi, Yapı Kredi Kültür Sanat'ta ziyaretçilerini ağırlıyor.

Salt'ın disiplinlerararası tasarım stüdyosu 2050+ tarafından hazırlanan ve Salt Beyoğlu'nda sanatseverlerle buluşan yeni sergisi "Havaya Dair" ise hava kirliliğinin toplumsal ve ekolojik boyutlarını odağına alıyor.

Küratörlüğünü Prof. Dr. Mona Mahall, Prof. Dr. Aslı Serbest ve Yelta Köm'ün üstlendiği küresel kültür, ekonomik değişim ve siyasi temas tarihini canlı tutan seramik, ağırlık ve ölçü koleksiyonlarından ilham alan "Ters Yüz Pera: Mekanlar ve Metinlerde Denemeler" sergisi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nde ziyaret edilebiliyor.

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