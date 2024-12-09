İstanbul Photo Awards'un 10. yılının dördüncü sergisi yarın Ankara'da açılacak
Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards'un 10. yılının dördüncü sergisi, yarın Ankara'da sanatseverlerle buluşacak.
İstanbul
Bu yıl yarışmada ödül alan tüm fotoğrafçıların eserlerinden oluşan sergi, 22 Aralık'a kadar CerModern'de ziyarete açık olacak.
Ziyaretçiler sergide, İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü saldırılardan "asrın felaketi" olarak adlandırılan Türkiye depremine, Meksika suç örgütlerinden Afganistan mülteci kamplarına, Nijerya'daki plastik kullanımından Sri Lanka'da çöplüğe dönen fillerin yaşam alanlarına, Japonya'daki dünya yüzme şampiyonasından Wimbledon tenis turnuvasına, Hindistan'daki ayrımcılıktan İspanya sularında hayatını kaybeden göçmenlere kadar, geçen yılın küresel olaylarını ele alan fotoğrafları inceleme fırsatı bulacak.
Haber, spor, çevre, portre ve günlük yaşam dallarında tekil ve seri fotoğrafların değerlendirildiği yarışmaya, bu yıl 20 binden fazla fotoğraf başvurusu oldu ve toplam 10 kategoride, 32 fotoğrafçı ödül kazandı.
Turkcell'in iletişim sponsorluğunda düzenlenen yarışmaya, Sony ödül sponsoru, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yurt dışı etkinlik sponsoru, Türk Hava Yolları (THY) ise hava yolu sponsoru olarak destek veriyor.
Yarışmanın 2025 başvuruları ise sürüyor. Profesyonel fotoğrafçılar, başvurularını "www.istanbulphotoawards.com" adresinden çevrim içi olarak 10 Ocak 2025'e kadar yapılabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.