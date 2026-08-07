İstanbul Photo Awards'da birden çok ödülün sahibi olan İspanyol belgesel fotoğrafçısı Diego Ibarra Sanchez, bir fotoğraf hikayesinin çekimlerden çok daha öncesine dayandığını belirtti.

İstanbul Photo Awards'ın kazananı Ibarra Sanchez, fotoğraf projelerinin çekimin çok öncesinde başladığını söyledi İstanbul Photo Awards'da birden çok ödülün sahibi olan İspanyol belgesel fotoğrafçısı Diego Ibarra Sanchez, bir fotoğraf hikayesinin çekimlerden çok daha öncesine dayandığını belirtti.

​​​​​​​Suriye ve Afganistan'da çektiği karelerle İstanbul Photo Awards 2026’da üç ödül sahibi olan Ibarra Sanchez, AA muhabirine çalışmalarını anlattı.

The New York Times için Suriye'nin Lazkiye, İdlib, Halep ve Şam'daki günlük yaşamı fotoğraflayan Ibarra Sanchez, "Bir ülkenin nasıl yeniden inşa edildiğini gözden kaçırıyordum." ifadesini kullandı.

Yalnızca şehirlerdeki yıkımı değil insanların günlük yaşama dönüşünü de fotoğraflayan Ibarra Sanchez, "Bir toplumun nasıl ilerlediğini, yeni köprüler kurduğunu, yeni bir topluluk duygusunu ve ülkesine aidiyet hissini nasıl benimsediğini anlatıyorum. Umut dolu hikayeleri de anlatmalıyız. Umudu göstermeliyiz, anılar yaratmalıyız." diye konuştu.

"Savaş, son kurşun atıldığında ya da birisi bayrak çektiğinde bitmez"

Ibarra Sanchez’in 10 yıldan fazla süre boyunca 10’dan fazla ülkede yürütülen uzun soluklu projesi “Hijacked Education”, çatışmalar sona erdikten çok sonra bile savaşın çocukların geleceğini nasıl şekillendirmeye devam ettiğini inceliyor.

Bu projesi konusunda Ibarra Sanchez, "Bu, sadece yok olan hastanelerle ilgili değil. Altyapı, yollarla ilgili değil. Bu, savaşın eğitimi nasıl etkilediğiyle ilgili. Savaş, son kurşun atıldığında ya da birisi bayrak çektiğinde bitmez. Asıl mesele, zaman içindeki psikolojik etkiler. Bunun zaman içinde nasıl yankılanacağı." ifadelerini kullandı.

Afganistan'daki kız çocuklarını da fotoğraflayan Ibarra Sanchez, çatışmalardaki çocuklara dikkat çekmek istediğini belirterek, "Bu neslin çatışmanın ortasında kaldığına dikkat etmeliyiz. Onlar savaşçı değil. Silah tutmuyorlar. İzleyicileri rahatlık alanlarından çıkmaya zorlayarak savaşın sivilleri nasıl etkilediğini düşünmelerini sağlamak için sorular sormamız gerekiyor." görüşünü paylaştı.

⁠"Bir proje deklanşöre bastığınızda başlamaz"

Ibarra Sanchez, anlamlı belgesel fotoğrafçılığının, fotoğrafı çekmeden çok önce başladığına işaret ederek, "Bir proje, deklanşöre bastığınızda başlamaz. Çok çok daha önce, düşünmeye başladığınızda, bir fikri derinlemesine incelemeye başladığınızda başlar. Araştırmalıyız, röportajlar yapmalıyız, hikayeye başlamadan önce çalışmalıyız." diye konuştu.

Pek çok kişinin çatışmanın ortasındaki insanları "dayanıklı" diye tanımladıklarını, bu terime karşı temkinli olduğunu anlatan Ibarra Sanchez, "Çoğu zaman 'dayanıklılık' kelimesini duyduğumda içim rahat etmiyor. Çapraz ateşte kalan siviller, ilerlemeye devam etmek zorunda kalıyor. Bunun romantik bir tarafı yok." dedi.

Ibarra Sanchez, bunun yerine izleyicilerin hafızasında kalacak fotoğraflar ortaya koyabilmeyi amaçladığına dikkati çekerek, "Bazen acı verici anları ışıkla resmetmeye çalışıyorum. Bir hafıza oluşturmak, izleyicinin dikkatini çekmek ve bir mesaj vermek için." ifadelerini kullandı.

Bir öğretmen ve baba olan Ibarra Sanchez, eğitimi belgelemeye yönelik kararlılığının, Pakistan'ın Svat Vadisi'nde bombaların tahrip ettiği okullarda ders gören çocuklara tanık olduktan sonra başladığını, daha sonra eğitim aktivisti Malala Yusufzay'a yönelik saldırıyla bu deneyimin daha da güçlendiğini söyledi.

⁠"Hikayelerimizin kahramanlarına saygı duymalıyız"

Belgesel fotoğrafçılarının sorumluluklarına da değinen Ibarra Sanchez, fotoğraflanan kişilere saygı duymanın temel ilke olduğunu belirterek, "Sefaletin ve acının hikayelerini anlatıyoruz. Hikayelerimizin kahramanlarına saygı duymalıyız." dedi.

Ibarra Sanchez, fotoğrafçıları, rakamların ardındaki yüzleri görünür kılan ve çatışmalardan etkilenen topluluklarla dünya çapındaki izleyiciler arasında köprü kuran kişiler şeklinde tanımladı.

Yapay zekanın etkisi

Ibarra Sanchez, yapay zekanın yükselişine ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Yapay zekanın mesleği değiştirdiğini ancak hala güvenilirliğin vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Ibarra Sanchez, "Sonuçta geriye kalması gereken şey, gerçeği anlatma taahhüdüdür." dedi.

Ibarra Sanchez, yapay zekanın bazı iş akışlarını kolaylaştırabileceğini ancak bir makinenin, yapay zekanın, asla bir hikaye anlatıcısının ruhunu alamayacağını ifade etti.

"İstanbul Photo Awards, fotoğrafçılar için eşsiz bir fırsat"

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "İstanbul Photo Awards"a ilişkin de Ibarra Sanchez, yarışmanın sektördeki fırsatların azaldığı bir dönemde fotoğrafçılara uluslararası platform sunduğunu söyledi.

Ibarra Sanchez, "İstanbul Photo Awards, dünyanın dört bir yanındaki fotoğrafçılar için çalışmalarını sergileme ve izleyicilerle kişisel görüşlerini paylaşma konusunda eşsiz bir fırsat. Çalışmamın İstanbul Photo Awards tarafından ödüllendirilmesinden dolayı son derece minnettarım. Farklı kültürler arasında köprüler kurmak her zaman muhteşem bir fırsat." diye konuştu.

Ibarra Sanchez kimdir?

Lübnan’da yaşayan İspanyol belgesel fotoğrafçısı, film yapımcısı ve eğitimci Diego Ibarra Sanchez, İstanbul Fotoğraf Ödülleri’nde “Suriye’yi Yeniden Kurmak” adlı çalışmasıyla “Seri Günlük Yaşam Hikâyesi” kategorisinde birincilik ödülünü, “Afganistan’da Eğitim” adlı çalışmasıyla “Tekil Günlük Yaşam” kategorisinde ikincilik ödülünü ve “Afganistan’da Ders” adlı çalışmasıyla “Tekil Portre” kategorisinde ikincilik ödülünü kazandı.

Biyografisine göre Ibarra Sanchez, uzun metrajlı görsel hikaye anlatımıyla çatışmaların insani bedelini irdelerken klişeleri pekiştirmek yerine düşünmeye teşvik etmeyi amaçlıyor.

2012'den bu yana The New York Times’a katkıda bulunan Ibarra Sanchez, aynı zamanda France 24, CNN, Der Spiegel, Revista 5W, NZZ, Diari ARA, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve UNICEF için de çalışmalar yaptı.

Biyografide belirtildiği üzere fotoğrafları sanatsal bir görsel dilden yararlanarak acı tasvirlerinin ötesine geçiyor ve izleyicileri çağdaş dünya hakkında yeni sorular sormaya davet ediyor.

İstanbul Photo Awards 2026

AA'nın İstanbul Photo Awards 2026 yarışmasına yaklaşık 19 bin fotoğrafla başvuru yapıldı ve 10 kategoride 26 foto muhabiri ödül aldı.

Dünyanın farklı yerlerinden gönderilen fotoğraflar arasından bu yıl Filistinli foto muhabiri Haitham Imad'ın EPA için çektiği "Gazze, Umut Yok" başlıklı eseri "Yılın Fotoğrafı" ödülüne değer görüldü.

Toplam 10 kategoride 30 ödül verilen yarışmada 58 bin dolar ödül dağıtıldı. Ödül alan fotoğraflar, yurt içinde ve dışında düzenlenecek serginin yanı sıra her yıl hazırlanan fotoğraf albümünde yer alacak.

Bu yıl Turkcell'in iletişim sponsorluğunda düzenlenen yarışmaya Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yurt dışı etkinlik sponsoru olarak destek veriyor. Yarışmada ödül alan fotoğraflara ve jüri üyelerine dair bilgilere "istanbulphotoawards.com" adresinden ulaşılabilir.