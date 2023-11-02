"Istanbul Photo Awards 2023" sergisi New York'ta açıldı
Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2023'ün ikinci sergisi, New York'ta sanatseverlerle buluştu.
New York
New York'taki "Blue Gallery"de 8 Kasım'a kadar ziyaretçilere açık olacak sergiye, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, New York Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Edward Mermelstein, New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, çok sayıda uluslararası temsilci, akademisyen ve medya mensubunun yanı sıra Associated Press Fotoğraf Genel Müdür Yardımcısı Aaron Jackson ve yarışmanın geçmiş yıllarında ödül kazanan fotoğrafçı Alain Schroeder gibi fotoğraf dünyasının önemli isimleri katıldı.
Nikon Türkiye, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Türk Hava Yollarının (THY) destekleriyle düzenlenen sergide, bu yıl 9. kez düzenlenen yarışmada ödül kazanan 29 fotoğrafçının eserleri sergilenirken yarışmanın önceki yıllarında "Filistin" konulu çalışmalarıyla dereceye giren fotoğraflara da yer verildi.
Ziyaretçiler, sergide, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan Filistin'de yaşananlara, Nijerya'daki çocuk kaçakçılığına, lityum kaynaklı çevresel değişimlerden Tayland'daki doğal yaşam çalışmalarına, Katar'daki Dünya Kupası'ndan Portekiz'deki boğa güreşlerine, Arktik Denizi'ndeki buz kırıcılardan Afrika kıtasındaki albinoslara kadar, geçen yılın küresel olaylarını ele alan fotoğrafları inceleme fırsatı buldu.
Yarışmada toplam 10 kategoride 29 fotoğrafçı ödül kazandı. Uluslararası jüri, 2023 yılında "Yılın Fotoğrafı" ödülüne European Pressphoto Agency (EPA) fotoğrafçısı Sergey Kozlov'un "Ukrayna-Rusya Savaşı" başlıklı eserini layık gördü.
"AA kuruluşundan bu yana fotoğrafın gücüne hep inandı"
Açılışa ev sahipliği yapan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, sergideki 165 fotoğrafın, her bir anın durdurulmuş bir versiyonu olduğunu, AA'nın kuruluşundan bu yana fotoğrafın gücüne hep inandığını ve fotoğrafın, haberin önemli bir parçası olduğunu söyledi.
Karagöz, Anadolu Images platformunda 11 milyondan fazla fotoğrafı barındıran 100 yıllık bir görsel arşivin bulunduğunu aktararak uluslararası arenada Getty Images, Reuters ve Agence France-Presse (AFP) başta olmak üzere, pek çok fotoğraf dağıtım ajansıyla işbirliği yürütüldüğünü dile getirdi.
AA'nın değişen dünyanın habercisi olarak, günde ortalama 4 bin fotoğraf ürettiğini vurgulayan Serdar Karagöz, son yıllarda uluslararası arenada yaşanan tüm kritik olayların sembol fotoğraflarını AA'nın foto muhabirlerinin çektiğini kaydetti.
Karagöz, "Yarışmamız 9. yılında 16 bin fotoğrafçının kayıt olduğu global bir platform ve uluslararası arenada en prestijli haber fotoğrafçılığı yarışmalarından birisi oldu. Dünyanın dört bir tarafından haber fotoğrafçıları çekmiş oldukları fotoğraflarla haber, spor, çevre, portre ve günlük yaşam dallarında tekil ve seri fotoğrafların değerlendirildiği yarışmamıza katılıyorlar." diye konuştu.
"Rusya-Ukrayna Savaşı önde gelen tema oldu"
Uluslararası jürinin bu yıl yaklaşık 21 bin fotoğraf arasında seçim yapmakta zorlandığını belirten Karagöz, şöyle devam etti:
"Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sebep olduğu trajedi, bu senenin önde gelen teması oldu. EPA fotoğrafçısı Sergey Kozlov, savaş başladıktan bir gün sonra çektiği fotoğraf ile 'Yılın Fotoğrafı' ödülünü almaya hak kazandı. Ödül kazanan fotoğraflar, Filistin'de yaşanan dramdan Nijerya'daki gelişmelere, lityum kaynaklı çevresel değişimlerden Tayland'daki doğal yaşam çalışmalarına, Katar'daki Dünya Kupası'ndan Portekiz boğa güreşlerine, Arktik Denizi'ndeki buz kırıcılarından Afrika Kıtası'ndaki albinoslara kadar çok geniş bir yelpazede yer alıyor."
Karagöz, desteklerinden dolayı Nikon Türkiye'ye, TİKA ve THY'ye teşekkürlerini ileterek serginin gelecek günlerde Londra'da açılacağı bilgisini paylaştı.
"Fotoğraflar, kanıt olarak kullanılacak, savaş suçlarını işleyenler mahkum olacaklar"
Karagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada da uluslararası jürinin seçtiği fotoğrafların İstanbul, New York ve Londra'da sergilendiğini söyledi.
New York'taki fotoğraf dünyasının çok önemli isimleriyle serginin açılışını yaptıkları için çok mutlu olduğunu vurgulayan Karagöz, "AA olarak fotoğraf alanında dünyanın en büyük, en kuvvetli haber ajanslarından biriyiz. Bu da zaten uluslararası arenada takdir ediliyor." dedi.
Karagöz, "Fotoğraf, esasında bir gerçekliği bütün çıplaklığıyla kayıt altına almaktır." değerlendirmesinde bulunarak, bu kayıtların yarın öbür gün çok önemli problemlerin çözümünde kanıt olarak kullanılacağını belirtti.
AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, şunları kaydetti:
"Özellikle sivillerin öldürülmesi, çocukların öldürülmesi, savaşlarda savaş suçlarının işlenmesi, bunlar günün birinde kesinlikle yargı önüne çıkacak ve hesap verecek. O yargılama süreçlerinde de AA'nın ve dünyanın en kıymetli fotoğrafçılarının çekmiş olduğu bu fotoğraflar kanıt olarak kullanılacak, savaş suçlarını işleyenler bu kanıtlar sayesinde er ya da geç mahkum olacak.
Uluslararası adalet, uluslararası hukuk, belki yakın zamanda değil, belki bundan çok ileri bir tarihte tecelli edecek ama bizim bugün Gazze'den, Filistin'den topladığımız kanıt niteliğindeki fotoğraflar, bu davalarda kullanılacak. Biz de uluslararası adaletin tecelli etmesine katkı sağlayacağız."
"Yaptığınız işler, görsel hikaye anlatımının dönüştürücü gücünün önemli göstergesi"
New York Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Mermelstein da yarışmayı düzenleyenleri ve kazananları tebrik ederek bu sanat biçiminin önemli meselelere ışık tuttuğunu ifade etti.
Mermelstein, AA'nın prestijli fotoğraf yarışmasının önemli küresel hikayeleri anlatma ve kültürel anlayışı derinleştirme konusunda önemli rol oynadığına dikkati çekti.
"Ödül sahipleri mükemmel bir şekilde, eşi benzeri olmayan etkiye sahip anları yakalamış bulunuyor." diyen Mermelstein, New York Belediyesinin de fotoğraflara yansıyan birlik ve çeşitlilik ilkelerini benimsediğini söyledi.
Mermelstein, "Yaptığınız işler, görsel hikaye anlatımının dönüştürücü gücünün önemli göstergesi." değerlendirmesini yaptı.
"AA, bir marka haline geldi"
New York Başkonsolosu Özgür de yarışma ve serginin çok önemli bir amaca hizmet ettiğini belirterek "Fotoğraflar, tarihe kayıt düşüyor." dedi.
AA'nın 1920'de kurularak Kurtuluş Savaşı'nı hem dünyaya duyurmayı hem de Anadolu topraklarındaki yabancı ajanslar tarafından sürdürülen dezenformasyonla mücadele etmeyi amaçladığını anımsatan Özgür, "Yıllar içerisinde de AA, kendine yakışır bir şekilde küresel haber ajansları arasında kendine müstesna yerini aldı." ifadesini kullandı.
Özgür, özellikle son 15 yılda yapılan yatırımlarla "AA'nın bir marka haline geldiğini" belirterek güvenilir ve inandırıcı kaynak olmaya devam ettiğini vurguladı.
Orta Doğu'daki saldırıları aktarma konusunda AA'nın oynadığı rolü takdir eden Özgür, "Özellikle doğrunun aktarılmasında, tarafsız haberciliğin yapılmasında AA'ya çok önemli görevler düşüyor. Dünya kamuoyu, AA sayesinde birçok konuda doğru bir şekilde bilgilendirilmiş oluyor." diye konuştu.
Yakın zamanda 2024 başvurularını almaya başlayacak yarışmayla ilgili geniş bilgiye ve kazanan fotoğraflara "http://www.istanbulphotoawards.com/" internet adresinden ulaşılabiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.