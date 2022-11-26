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Kültür

'Istanbul Photo Awards 2022' sergisi Ankara'da açılacak

Anadolu Ajansının düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards 2022"nin ikinci sergisi, 29 Kasım'da Ankara'da ziyarete açılacak.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 26.11.2022
'Istanbul Photo Awards 2022' sergisi Ankara'da açılacak

İstanbul

Yarışmada ödül alan 19 fotoğrafçının eserinden oluşan sergi, Başkent'in kültür ve sanat adası olarak anılan CSO Ada Ankara'da 19 Aralık'a kadar gezilebilecek.

Ziyaretçiler sergide, Afganistan'daki çatışmalar, Formula 1 yarışları, Amerika mitingleri ve İran sulak alanlarındaki kuş ölümlerinin yanı sıra Taylandlı çocuklarından Dağıstanlı annelere kadar farklı coğrafyalardaki insan hikayelerine dair etkileyici kareleri yakından inceleme fırsatı bulacak.

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek sergi açılışına, fotoğraf dünyasından çok sayıda isim katılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve CSO Ada Ankara'nın katkılarıyla düzenlenen serginin yapılacağı alanda yarışma destekçilerinden Canon'un bir standı yer alacak.

Yarışma ise bu yıl, Canon, Türk Hava Yolları (THY) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) destekleri ile gerçekleştirildi. Haber, spor, çevre, portre ve günlük yaşam dallarında tekil ve seri fotoğrafların değerlendirildiği yarışmaya, 16 binden fazla fotoğraf başvurusu oldu.

Yakın zamanda 2023 başvurularını almaya başlayan yarışmaya, fotoğrafçılar 15 Ocak'a kadar bu yıla dair çarpıcı karelerini web sitesi üzerinden gönderebilecek.

Başvuru şartları ile ilgili geniş bilgiye ve geçmiş yılların kazanan fotoğraflarına"www.istanbulphotoawards.com" adresinden ulaşılabiliyor.

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