Dolar
26.10
Euro
28.38
Altın
1,910.10
ETH/USDT
1,886.50
BTC/USDT
30,278.00
BIST 100
6,141.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

İstanbul Modern bu yaz yeni binasında minik sanatseverleri bekliyor

İstanbul Modern, 7-10 yaş çocuklar için öğretici ve eğlenceli, sanat dolu aktivitelerden oluşan yaz programı hazırladı.

Aişe Hümeyra Akgün  | 06.07.2023 - Güncelleme : 06.07.2023
İstanbul Modern bu yaz yeni binasında minik sanatseverleri bekliyor

İstanbul

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, birbirinden farklı içeriklere sahip 10 atölye, 10 Temmuz- 25 Ağustos tarihlerinde İstanbul Modern'in yeni müze binasında minik sanatseverlerle buluşacak.

Sanatın farklı kavramlarına ve üretim biçimlerine odaklanan "Yaz Sanat Okulu"nda, müze uzmanlarıyla birlikte sanatı yorumlama ve sanatsal üretimler gerçekleştirmeye yönelik atölyeler yapılacak.

Sergi gezisini de kapsayan atölye çalışmalarında, konuyla ilişkilendirilen sanat yapıtları ele alınacak. Ardından atölyede sanat tarihinden örnekleri keşfeden çocuklar, sanat çalışmaları üreterek programı tamamlayacak.

Atölyeler, yaz boyunca hafta içi her gün tekrar ederek uygulanacak. Katılımcılar bu atölyelerin birine veya hepsine kayıt yaptırabiliyor.

İstanbul Modern, en az beş atölyeye katılanlara "Yaz Sanat Okulu Katılım Belgesi" de verecek.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da arızalanan metrobüsteki yolcular tahliye edildi
Bakan Fidan: Terör örgütleri, İsveç sokaklarında gösterilerine devam edecekse mevzuat değişiminin bir manası kalmıyor
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile orman alanlarına girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı
İstanbul Havalimanı "En iyi doğrudan bağlantıyı sunan havalimanları" arasında birinci oldu
Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç: Sistemden çıktığınız zaman e-Devlet Kapısı'nda herhangi bir veri tutulmuyor

Benzer haberler

İstanbul Modern bu yaz yeni binasında minik sanatseverleri bekliyor

İstanbul Modern bu yaz yeni binasında minik sanatseverleri bekliyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet