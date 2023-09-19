"İstanbul Komedi Festivali" 6. yılında seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor
BKM Organizasyonu ile bu yıl altıncı kez düzenlenecek "İstanbul Komedi Festivali", 5 Kasım-3 Aralık tarihlerinde komediseverlerle buluşacak.
İstanbul
BKM'den yapılan açıklamaya göre, mizahın yerli ve yabancı usta isimlerinin katıldığı festival, geçen yıl 33 gün boyunca şehrin farklı noktalarındaki 30 ayrı mekanda, 200'den fazla etkinlikte, 666 sanatçıyı sahnede ağırlarken, yaklaşık 100 bin izleyiciye ulaştı.
Biletleri satışa çıkan ve Maksimum Kart ana sponsorluğunda düzenlenen festivalin programı yakın zamanda açıklanacak.
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