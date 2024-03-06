İstanbul Dijital Sanat Festivali'nin ön gösterimi Milano'da yapıldı
İstanbul Dijital Sanat Festivali'nin (IDAF) ön gösterimi, İtalya'nın Milano kentinde yapıldı.
Roma
AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği, PASHA Bank ana sponsorluğunda, Mezo Dijital tarafından hayata geçirilen ve mayıs ayında İstanbul'da 4'üncüsü düzenlenecek IDAF için Milano'da bir ön gösterim gerçekleştirildi.
✨ Dün gece #IDAF24’ün Milano'da gerçekleşen özel ön gösteriminden yansıyan sanat ışıkları…— Digital Art Fest İstanbul (@digitalartfesti) March 6, 2024
Her bir karede siz değerli sanatseverlerin yaratıcılığının izleri var. 🎨🌟
📸 Paylaştığımız bu anlar, sizlerle birlikte yaşadığımız büyünün kalıcı hatıraları.#İstanbulDijitalSanat2024 pic.twitter.com/PvghDYF8HC
Festivalin uluslararası partnerleri arasında yer alan Milano Meet Digital Culture Center'da yapılan ön gösterime, Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Mehmet Özöktem, Azerbaycan Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Nigar Qurbanlı, Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Ahmet Erkan Çetinkayış ve dijital sanatın önde gelen isimleri ile çok sayıda sanatçı katıldı.
Gecede bir konuşma yapan IDAF Direktörü Dr. Nabat Garakhanova, "Türkiye'nin uluslararası alandaki tek dijital sanat festivalini gerçekleştiriyor olmanın ve bu festivalin dünyanın her yerinde ilgi görüyor olmasının gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Festivalimizin uluslararası alanda aldığı beğeni, bizim gelecek yıllara olan inancımızı ve motivasyonumuzu da artırıyor. Destek olan tüm paydaşlarımıza, tüm sanatçılara ve festival ekibine teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Dijital sanatlar alanında ulusal ve uluslararası sanatçılara, etkinlik, atölye ve panellere, işitsel ve görsel şovlara ev sahipliği yapacak olan IDAF’ın Milano'daki ön gösterimi, sanatseverlerin beğenisini topladı.
IDAF, 2-5 Mayıs'ta İstanbul'da
Türkiye'nin uluslararası çaptaki ilk ve tek dijital sanat festivali IDAF, alanında tanınan ulusal ve uluslararası düzeyde 40 sanatçıyı ağırlayacak ve "Search Reality" (Gerçekliği Ara) temasıyla 2-5 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.
Dijital sanatın ve sanal dünyaların gerçeklik kavramıyla nasıl etkileşime girdiğini ve bu etkileşimin insan deneyimini nasıl dönüştürdüğünü keşfetmeyi amaçlayan festivalin küratörlüğünü Rahim Ünlü, Julie Walsh, Samed Karagöz, Niyazi Erdoğan ve yapay zeka Avind üstlenecek. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.