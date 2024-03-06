Dolar
31.74
Euro
34.55
Altın
2,144.30
ETH/USDT
3,816.60
BTC/USDT
66,984.00
BIST 100
8,747.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak’ta halka hitap ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Batman Ekonomik Kalkınma, Kültür ve Turizm Projeleri Açılışı ve 2024 Yılı GAP Projeleri İmza Töreni”nde konuşuyor.
logo
Kültür

İstanbul Dijital Sanat Festivali'nin ön gösterimi Milano'da yapıldı

İstanbul Dijital Sanat Festivali'nin (IDAF) ön gösterimi, İtalya'nın Milano kentinde yapıldı.

Barış Seçkin  | 06.03.2024 - Güncelleme : 06.03.2024
İstanbul Dijital Sanat Festivali'nin ön gösterimi Milano'da yapıldı

Roma

AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği, PASHA Bank ana sponsorluğunda, Mezo Dijital tarafından hayata geçirilen ve mayıs ayında İstanbul'da 4'üncüsü düzenlenecek IDAF için Milano'da bir ön gösterim gerçekleştirildi.

Festivalin uluslararası partnerleri arasında yer alan Milano Meet Digital Culture Center'da yapılan ön gösterime, Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Mehmet Özöktem, Azerbaycan Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Nigar Qurbanlı, Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Ahmet Erkan Çetinkayış ve dijital sanatın önde gelen isimleri ile çok sayıda sanatçı katıldı.

Gecede bir konuşma yapan IDAF Direktörü Dr. Nabat Garakhanova, "Türkiye'nin uluslararası alandaki tek dijital sanat festivalini gerçekleştiriyor olmanın ve bu festivalin dünyanın her yerinde ilgi görüyor olmasının gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Festivalimizin uluslararası alanda aldığı beğeni, bizim gelecek yıllara olan inancımızı ve motivasyonumuzu da artırıyor. Destek olan tüm paydaşlarımıza, tüm sanatçılara ve festival ekibine teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Dijital sanatlar alanında ulusal ve uluslararası sanatçılara, etkinlik, atölye ve panellere, işitsel ve görsel şovlara ev sahipliği yapacak olan IDAF’ın Milano'daki ön gösterimi, sanatseverlerin beğenisini topladı.

IDAF, 2-5 Mayıs'ta İstanbul'da

Türkiye'nin uluslararası çaptaki ilk ve tek dijital sanat festivali IDAF, alanında tanınan ulusal ve uluslararası düzeyde 40 sanatçıyı ağırlayacak ve "Search Reality" (Gerçekliği Ara) temasıyla 2-5 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Dijital sanatın ve sanal dünyaların gerçeklik kavramıyla nasıl etkileşime girdiğini ve bu etkileşimin insan deneyimini nasıl dönüştürdüğünü keşfetmeyi amaçlayan festivalin küratörlüğünü Rahim Ünlü, Julie Walsh, Samed Karagöz, Niyazi Erdoğan ve yapay zeka Avind üstlenecek. ​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır Valisi Su, ilde 14 ayda gerçekleştiren operasyonlara ilişkin bilgi verdi
Bursa'da "CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
Kayseri'de Uçak Bakım Teknisyenliği Eğitimi Projesi tanıtıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Vakıflar Genel Müdürlüğü vasıtasıyla 81 ilde iftar programları düzenleyeceğiz
Emine Erdoğan: Ekilmemiş tek bir karış toprağımız kalmasın

Benzer haberler

İstanbul Dijital Sanat Festivali'nin ön gösterimi Milano'da yapıldı

İstanbul Dijital Sanat Festivali'nin ön gösterimi Milano'da yapıldı

Milli Savunma Bakanı Güler, İtalyan mevkidaşı Crosetto ile görüştü

BM raportörü, İtalyan gazetesinin Gazzelilere ateş açılması olayını aktarış şekline tepki gösterdi

İtalya'nın 7 Ekim'den sonra da İsrail'e silah ihracatını sürdürdüğü iddia edildi

İtalya'nın 7 Ekim'den sonra da İsrail'e silah ihracatını sürdürdüğü iddia edildi
Sanatçılardan, İsrail’in Venedik Bienali’nden çıkarılması için imza kampanyası

Sanatçılardan, İsrail’in Venedik Bienali’nden çıkarılması için imza kampanyası
İstanbul Dijital Sanat Festivali, 2-5 Mayıs'ta AKM'de yapılacak

İstanbul Dijital Sanat Festivali, 2-5 Mayıs'ta AKM'de yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet