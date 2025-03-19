Dolar
38.24
Euro
41.68
Altın
3,036.30
ETH/USDT
1,969.10
BTC/USDT
83,499.00
BIST 100
10,075.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Çanakkale Zaferi'ne özel konser verdi

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB), Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel hazırladığı "Ulusal Müziğimiz Çanakkale Destanı" konseri, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Ömer Mirza Şeker  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Çanakkale Zaferi'ne özel konser verdi

İstanbul

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki dönüm noktasını anmak ve bu büyük kahramanlık destanını ve kahramanlarını onurlandırmak amacıyla hazırlanan konserde, kahramanlık, fedakarlık ve vatan sevgisi konuları işlendi.

Konserde Çanakkale Savaşı'nın ruhunu yansıtan eserler seslendirilerek, tarihe tanıklık eden notalarla dinleyiciye duygusal bir yolculuk sunulması hedeflendi.​​​​​​​

Zafer Erdaş'ın solistliği üstlendiği konserde, Ulvi Cemal Erkin ve Ahmet Adnan Saygun'un eserleri yorumlandı.

Etkinlikte piyanoda Hüseyin Kaya, kemanda Murat Anıl Erginol ve Asaf Öksüz, viyolada Verda Gül, viyolonselde ise Burak Ayrancı yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sakarya'da mobilyacılar çarşısında çıkan yangına müdahale ediliyor
Erzurum ve Elazığ için kuvvetli kar yağışı uyarısı
İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle feribot seferleri iptal edildi
Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü

Benzer haberler

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Çanakkale Zaferi'ne özel konser verdi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Çanakkale Zaferi'ne özel konser verdi

Çanakkale Türküsü'nün 1938'de Kerkük'te alınmış taş plak kaydı ortaya çıktı

Grammy Ödüllü Gipsy Kings, Türkiye'de tekrar konser verecek

CSO Ada Ankara'da Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla konser düzenlendi

CSO Ada Ankara'da Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla konser düzenlendi
Galata Kulesi'ne Çanakkale Zaferi'ne özel video yansıtıldı

Galata Kulesi'ne Çanakkale Zaferi'ne özel video yansıtıldı
ANKA III'lerden Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel uçuş

ANKA III'lerden Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel uçuş
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet