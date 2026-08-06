Isparta'nın Eğirdir ilçesinde restore edilerek otele dönüştürülen yaklaşık 115 yıllık Eskiciler Konağı, tarihi atmosferi ve geleneksel Türk mimarisini yansıtan yapısıyla yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

Isparta'da restore edilen yaklaşık 115 yıllık konak, tarihi atmosferiyle misafirlerini ağırlıyor Isparta'nın Eğirdir ilçesinde restore edilerek otele dönüştürülen yaklaşık 115 yıllık Eskiciler Konağı, tarihi atmosferi ve geleneksel Türk mimarisini yansıtan yapısıyla yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

İkinci derece tescilli kültür varlığı olan konak, dört yıl süren restorasyonun ardından özgün mimarisi korunarak 2020 yılında turizme kazandırıldı.

Ahşap taşıyıcı sistemi, taş ve ahşabın uyumlu kullanımı, geleneksel oda düzeni ve dönemin mimari ayrıntılarıyla öne çıkan yapı, ziyaretçilere geçmişin yaşam kültürünü hissettiren farklı bir konaklama deneyimi sunuyor.

Otelin işletmecisi Cemreyaz Alacahanlı, AA muhabirine, yaklaşık 10 yıl önce ailesi tarafından harap haldeyken satın alınan konağın titiz bir restorasyon süreciyle yeniden ayağa kaldırıldığını söyledi.

Yapının 1900'lü yılların başında inşa edildiğini öğrendiklerini belirten Alacahanlı, konağın gerçek bir Türk konağı mimarisini yansıttığını kaydetti.

Restorasyon boyunca tarihi yapının özgün kimliğini korumaya büyük özen gösterdiklerini vurgulayan Alacahanlı, "Konağın içinden çıkan bir çıtayı bile koruduk. Sağlam durumdaki tüm kapıları kullandık. Eksik olanları ise aynı ahşap işçiliğiyle birebir yeniden yaptırdık." ifadelerini kullandı.

Alacahanlı, konağın ikinci derece tescilli kültür varlığı olduğunun satın alındıktan sonra belirlendiğini, bu nedenle restorasyonun dört yıl boyunca Anıtlar Kurulu denetiminde yürütüldüğünü dile getirdi.

Yapının en dikkat çekici özelliğinin tamamen geleneksel ahşap taşıyıcı sistemle inşa edilmiş olması olduğunu belirten Alacahanlı, binada çelik, beton veya demir kullanılmadığını ifade etti.

Yalnızca ahşap taşıyıcı sistemiyle ayakta kalan konağın geleneksel Türk yapı teknolojisinin önemli örneklerinden biri olduğuna işaret eden Alacahanlı, şöyle konuştu:

"Her odada çekirdek ailelerin yaşam alanları bulunuyor. Odalardaki ocaklar, Eğirdir evlerine özgü banyo düzeni ve yaşam kültürünü yansıtan tüm detayları koruduk. Konağın eski sahipleri 'Eskiciler' lakabıyla biliniyordu. Biz de bu tarihi yaşatmak amacıyla yapının adını 'Eskiciler Konağı' olarak koruduk. Eğirdir Adası'nın eski adı olan 'Nis'i de otelimizin ismine ekleyerek bu mirası geleceğe taşımak istedik."

Fransız turistler konağı beğendi

Fransa'dan Türkiye'ye gelen Nina Daure ile babası Stéphane Daure de iki gece konakladıkları tarihi otelin atmosferinden ve Eğirdir'in doğal güzelliklerinden etkilendiklerini dile getirdi.

Nina Daure, otelin göl manzarası ve konumunun kendilerini hayran bıraktığını belirterek, gölde yüzme ve doğa yürüyüşü gibi aktiviteler için ideal bir noktada bulunduğunu söyledi.

Stéphane Daure ise konağın geleneksel mimarisinden etkilendiklerini kaydetti.

Konağın şehrin tipik mimarisini yansıtan tarihi bir yapı olduğuna dikkati çeken Daure, ahşap ve taşın birlikte kullanıldığı geleneksel mimariyi hem burada hem de yarımadadaki evlerde gördüklerini ifade etti.