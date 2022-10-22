İspanyol şarkıcı Luz Casal, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
İspanyol pop-rock şarkıcısı Luz Casal, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Ankara'da sahne aldı.
Ankara
CSO Ada Ankara Ana Salon'da sahne alan Casal, sevilen parçalarını başkentliler için seslendirdi.
Şarkı aralarında müzikseverlerle sohbet eden Casal, konser vermek için ilk kez geldiği Ankara'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Konserde, müzikseverlerin zaman zaman şarkılarına eşlik ettiği Casal, daha önce de Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlenen festival ve konserlerde sanatseverlerle bir araya gelmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.