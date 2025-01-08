"İslam Sanatları Bienali"nin ikinci edisyonu 25 Ocak'ta Cidde'de başlıyor
Suudi Arabistan'da sanat ve kültürü desteklemek amacıyla kurulan Diriyah Bienali Vakfı tarafından düzenlenecek "İslam Sanatları Bienali"nin ikinci edisyonu, 25 Ocak-25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.
İstanbul
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Cidde Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı Batı Hac Terminali'nde gerçekleştirilecek etkinliğin başlığı "Ve Arasındaki Her Şey" olarak açıklandı.
Bienalde, İslami kültürlere ait tarihi objeler çağdaş sanatla bir araya getirilirken, inancın duygu, düşünce ve üretim yoluyla nasıl deneyimlendiği, ifade edildiği ve kutlandığının keşfedilmesi hedefleniyor.
Danimarka, Mısır, Fransa, Yunanistan, Endonezya, İtalya, Kuveyt, Mali, Umman, Filistin, Portekiz, Katar, Suudi Arabistan, İspanya, Tunus, Türkiye, Birleşik Krallık, ABD, Özbekistan ve Vatikan'dan 30'dan fazla uluslararası kurum etkinliğe katılacak.
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı da etkinliğe katılacak
Etkinlikte Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının yanı sıra Louvre Müzesi, Victoria & Albert Müzesi, Ahmed Baba Enstitüsü, Kral Abdülaziz Dünya Kültür Merkezi, Kral Fahad Milli Kütüphanesi, Vatikan Apostolik Kütüphanesi ve Katar İslam Sanatları Müzesi gibi prestijli kurumlar yer alacak.
Sanat direktörlüğünü Julian Raby, Amin Jaffer, Abdul Rahman Azzam ve Muhannad Shono'nun üstlendiği bienal, Nour Jaouda, Charwei Tsai, Imran Qureshi, Takashi Kuribayashi, Ahmed Mater ve Fatma Abdulhadi gibi sanatçıların yanı sıra dünyanın dört bir yanından sanatçıların eserlerine de ev sahipliği yapacak.
Yaklaşık 100 bin metrekare alana yayılan etkinlik "Al Bidaya", "Al Madar", "Al Muqtani", "Al Mathala", "Al Mukarramah", "Al Munawwarah" ve "Al Musalla" gibi 7 ana bileşenden oluşuyor.
Etkinlikte, Müslüman toplumların yenilikçi mimarilerinin ödüllendirdiği bir yarışma da yapılacak. Yarışmada finale kalan tasarımcılar arasında AAU Anastas (Filistin), Sahel AlHiyari (Ürdün), EAST Architecture Studio (Lübnan/Birleşik Arap Emirlikleri), Dabbagh Architects (Suudi Arabistan/Birleşik Arap Emirlikleri) ve Asif Khan (Birleşik Krallık) yer alıyor.
Jüri başkanlığını Prens Nawaf Bin Ayyaf'ın üstlendiği yarışmanın kazanan tasarımı, bienalin açılışıyla ilan edilecek.
Diriyah Bienali Vakfı hakkında
Diriyah Bienali Vakfı, Suudi Arabistan'ın sanatsal ve kültürel dönüşümünü desteklemek amacıyla kurulan bir organizasyondur.
İslami ve çağdaş sanat bienallerinin yanı sıra yerel ve uluslararası topluluklar arasında kültürel diyalogu teşvik eden vakıf, İslam Sanatları Bienali'nin ikinci edisyonunda 600 binin üzerinde ziyaretçiyi hedefliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.