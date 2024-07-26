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Kültür

İshak Paşa Sarayı'nda vatandaşlara aşure dağıtıldı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı'nda muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara aşure ikram edildi.

Fatih Çekim  | 26.07.2024 - Güncelleme : 26.07.2024
İshak Paşa Sarayı'nda vatandaşlara aşure dağıtıldı Fotoğraf: Fatih Çekim/AA

Ağrı

Valilik koordinesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle İshak Paşa Sarayı'nda "Aşure-i Nuh" programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda bir konuşma yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Fehim Altun, bu sene "Aşure-i Nuh" programının ikincisini gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Aşure-i Nuh tescil çalışmaları yapıldı ve çalışmalarda sona doğru gelindi. Önümüzdeki günlerde müjdeyi alacağız. Bu bereketli topraklarda Aşure-i Nuh'un Ağrı'ya ait tescilli bir ürün olduğunu hep beraber göreceğiz." dedi.

Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemal Can'ın da konuşmasının ardından Kaymakam Murat Ekinci ve beraberindekiler katılımcılara aşure ikram etti.

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