İran’daki Sad el-Saltaneh Kervansarayı ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
İran’ın Kazvin eyaletinde bulunan tarihi Sad el-Saltaneh Kervansarayı, geleneksel mimari yapısı ve görkemiyle günümüzde de canlılığını koruyor.
Tahran
Mimari özellikleriyle ziyaretçilerini adeta tarihi yolculuğa çıkaran yapı, Nasreddin Şah Kaçar’ın saltanatının sonunda Kazvin Valiliği yapan Muhammed Bakır Sad el-Saltaneh döneminde inşa edilmiş.
Yaklaşık 26 bin metrekarelik alana 400 odalı olarak kurulan kervansaray, Kaçar döneminin en değerli eserlerinden biri sayılıyor.
Büyük kısmı 20 yıllık bir çalışmayla restore edilen tarihi mekan, ahşap kapıları, taşlı zemini, büyük kubbeleri ve çinileriyle dikkati çekiyor.
Önemli bir ticaret merkezi
Günümüzde aynı çatı altında 200'e yakın işletme faaliyet gösteriyor. İran’ın en büyük kapalı kentsel ticaret merkezi olarak nitelenen Sad el-Saltaneh Kervansarayı, geleneksel ve modern el sanatları üreticilerine ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.
Kervansarayda ayrıca çeşitli restoranlar, kafeler, geleneksel giyim ve tatlı satışı yapılan dükkanlar bulunuyor.
Burası, uzun koridorları ve geniş avlularıyla yazın kavurucu sıcağından kaçmak isteyenler için de serin bir sığınak oluyor.
Şahname Müzesi
Tarihi mekanın kervansaray olarak hizmet verdiği dönemlerde misafirler için yapılan bölümler zeminden bir metre kadar yüksekte inşa edilmiş.
Kervansarayın deve ve at ahırı olarak inşa edilen yan tarafındaki kısmı ise şimdilerde el işçiliğiyle mobilya üreten ustalara ayrılmış.
Kervansarayın bir bölümü de Şahname’den hikayelerin tasvir edildiği, taş oymacılığı ve alçı döküm tekniğiyle imal edilen eserlerin yer aldığı "Firdevsi Şahname Müzesi" olarak hizmet veriyor.
Esnaf daha fazla tanıtım istiyor
Tarihi mekandaki dükkanların işletmecileri, kervansarayın ve kentin yeterli ölçüde tanıtımının yapılmadığı görüşünde.
İran’ın en çok tarihi yapıya ev sahipliği yapan şehrinin Kazvin olduğunu savunan esnaf, yetkililerden daha fazla tanıtım desteği istiyor.
Esnaf, bu destek sağlanırsa şehrin bir turizm merkezi olabileceğini ifade ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.