VakıfBank Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İrade Bizim, Zafer Bizim" sergisi, İstanbul Finans Merkezi içerisindeki VakıfBank Genel Müdürlük Yerleşkesi'nde açıldı.

"İrade Bizim, Zafer Bizim" sergisi, VakıfBank Genel Müdürlük Yerleşkesi'nde açıldı VakıfBank Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İrade Bizim, Zafer Bizim" sergisi, İstanbul Finans Merkezi içerisindeki VakıfBank Genel Müdürlük Yerleşkesi'nde açıldı.

Sergi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında, Türk milletinin bağımsızlığına, demokrasisine ve milli iradesine sahip çıkışını gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırlandı.

Darbe girişimi gecesini kronolojik bir anlatımla ziyaretçilere aktaran sergi, İstanbul'un 15 Temmuz öncesindeki görüntülerinin yer aldığı iki ekranla başlıyor.

Ardından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin hazırlık süreci ve ilk hareket anından itibaren yaşanan gelişmeler, saat saat hazırlanan dijital ekranlar, fotoğraflar ve görsel materyaller eşliğinde ziyaretçilere sunuluyor.

Vatandaşların direnişi ve darbenin püskürtülmesine uzanan süreci görsel anlatımla ele alan serginin son bölümünde ise "Zafer Sokağı"nda 15 Temmuz şehitlerinin isimleri ve fotoğrafları yer alıyor. Sergi, ziyaretçilere 15 Temmuz'u anma ve o gece yaşananları hatırlama imkanı sunuyor.

"Unutmayacağız, anlatacağız"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katıldığı serginin açılışında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz'un yalnızca kamu kurumlarının değil, milletin ortak mücadelesi olduğunu belirterek, darbe girişiminin hafızalarda canlı tutulmasının ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkati çekti.

Darbe girişiminin başarıya ulaşması halinde ülkenin huzuru, ekonomisi ve toplumsal düzeninin ağır zarar göreceğini aktaran Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milletin meydanlara çıkarak darbe girişimine karşı durduğunu söyledi.

Gül, benzer olayların tekrar yaşanmaması için 15 Temmuz'un unutulmaması ve her fırsatta anlatılması gerektiğini dile getirerek, "Üzerinden 10 sene geçti, unutmayacağız, anlatacağız, bu darbeyi Fetullahçılar yaptı. Bu darbeyi bizim içimize sızan bazen komşumuz, bazen akrabamız, bazen arkadaşımız olan insanlar yaptı ve bir daha olmaması için aynı kararlılık, aynı hassasiyetle bunun anlatılması gerekiyor." dedi.

"Amacımız yalnızca fotoğrafları ve belgeleri bir araya getirmek değil"

VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan da 15 Temmuz gecesi verilen mücadelenin yalnızca meydanlarda değil, ekonomik cephede de kararlılıkla sürdüğüne işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Finansal sistemin kesintisiz işlemesi, piyasaların açık kalması, dalgalanmaların önüne geçilmesi ve ülkemizin ekonomik bir darbe girişimine maruz bırakılmaması için başta Türk bankacılık sektörü ve kamu bankaları olmak üzere büyük bir sorumluluk üstlenmiştir. Unutulmamalıdır ki o gece sergilenen sağduyulu ve kararlı duruş, ekonomimize duyulan güvenin korunmasına ve finansal istikrarın devamına önemli katkı sağlamıştır."

Böyle bir olayda ortak hafızayı yaşatmak amacıyla sergiyi hazırladıklarını kaydeden Arslan, "Amacımız yalnızca fotoğrafları ve belgeleri bir araya getirmek değil, ziyaretçilerimize o gecenin ruhunu, milletimizin cesaretini, dayanışmasını ve ortak iradesini yeniden hissettirebilmektir." ifadelerini kullandı.

Arslan, sergide emeği geçenlere teşekkür ederek, "Sergimizi gezerken o gece yazılan kahramanlık destanını, milletimizin birlik ve beraberlik içinde ortaya koyduğu büyük cesareti ve milli iradenin gücünü bir kez daha yüreklerimizde hissetmiş olacağız. Bu vesileyle başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz." diye konuştu.

Sergi, bir ay boyunca ziyarete açık olacak

Küratör Hasan Mert Kaya ise serginin bir anlamda anma etkinliği olduğunu belirterek, "Hafızayı yaşatmak, hatırda, bellekte tutmak çok kıymetli. Gelecek nesillere bu yaşananları kültür sanat ve hafızayı yaşatma girişimlerimiz üzerinden aktarmamızın çok kıymetli olduğuna inanıyorum." dedi.

Sergide 15 Temmuz gecesini kronolojik bir kurguyla hazırladıklarını belirten Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'ten İstanbul'a gelişi, Ömer Halisdemir'in müdahalesi ve halkın demokrasi nöbetleri gibi darbe girişiminin önemli dönüm noktalarını izleyicinin dikkatine sunduklarını vurguladı.

Kaya, serginin son bölümünde 2016'dan bugüne Türkiye'de yaşanan gelişmelerin aktarıldığını, darbe girişiminde hayatını kaybeden 253 şehidin anıldığı özel bir bölüm ile "15 Temmuz Zafer Sokağı"nın da ziyaretçilerin deneyimine sunulduğunu ifade etti.

Sergi, bir ay boyunca ziyarete açık olacak.