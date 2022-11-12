İngiltere'de geleneksel "London Mayor's Show" geçit töreni renkli gösterilere sahne oldu
İngiltere'nin başkenti Londra'da şehrin en renkli geleneksel kültürel etkinliklerinden "London Mayor's Show" geçit töreni düzenlendi.
Londra
Tarihi 13. yüzyılın başlarına dayanan ve Londra belediye başkanının, kraliyete bağlılık yemini etmek için başkentin sokaklarından Westminster'a olan yürüyüşünü temsil eden tören, her yıl birbirinden renkli görüntülere sahne oluyor.
Bu yıl Mansion House’dan başlayan törende, faytonlar, askeri bandolar, dizayn model araçlar ve birbirinden renkli kostümler giyen farklı meslek grupları yer aldı.
Sabahın erken saatlerinden bu yana geçit töreninin yapılacağı güzergahta bekleyen halk, bir yandan etkinliği izledi, bir yandan da geçit törenine katılanları selamladı.
"London Mayor's Show"un tarihi
Kral John'un 1215'te halkın kendi belediye başkanını seçmesini sağlayan kraliyet fermanına eklediği bir madde, her yıl yeni seçilen belediye başkanının Westminster'e yürüyerek kral veya kraliçeye sadakat yemini etmesini içeriyordu.
Söz konusu fermanın ardından şehrin yeni seçilen belediye başkanı, salgınlara, yangınlara ve sayısız onca savaşa rağmen, bu yürüyüşü gerçekleştirdi ve İngiltere'nin kral ve kraliçesine bağlılık sözü verdi.
Belediye başkanının bu yolculuğu, o dönemin en ünlü gösterilerinden biri oldu ve yüzyıllar boyunca o kadar görkemli ve popüler hale geldi ki; etkinlik 16. yüzyılda her yerde "Lord Mayor's Show" olarak anılmaya başladı.
Yürüyüşün rotası ve tarihi yıllar içinde değişse de etkinlik halen her yıl renkli gösterilere sahne olmaya devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.