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Kültür

İngiliz rock grubu Whitesnake'in gitaristi John Skyes hayatını kaybetti

İngiliz rock grupları "Whitesnake" ve "Thin Lizzy" gitaristi John Skyes 65 yaşında hayatını kaybetti.

Damla Delialioğlu, Dilara Karataş  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
İngiliz rock grubu Whitesnake'in gitaristi John Skyes hayatını kaybetti

Ankara

John Sykes'ın sosyal medya platformu Instagram hesabından vefatına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Whitesnake" ve "Thin Lizzy" müzik gruplarının gitaristliğini yapan Skyes'ın "kanserle zorlu mücadelenin ardından" 65 yaşında vefat ettiği duyuruldu.

Whitesnake grubunun en çok bilinen "Is This Love" ve "Still of the Night" şarkılarının ortak söz yazarlığını yapan Sykes, "girdiği ortamı aydınlatan düşünceli, kibar ve karizmatik" bir kişi olarak nitelendirildi.

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