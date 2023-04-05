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Kültür

İngiliz ressam John Craxton'ın eserlerinden oluşan sergi İstanbul'da açıldı

Hayatının bir bölümünü Yunanistan'da geçiren ve Türk kültüründen etkilenen İngiliz ressam John Craxton'ın çalışmaları, "John Craxton-Işığın Peşinde" başlıklı sergide sanatseverlerle buluştu.

Ömer Faruk Yıldız  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
İngiliz ressam John Craxton'ın eserlerinden oluşan sergi İstanbul'da açıldı Fotoğraf: Ömer Faruk Yıldız/AA

İstanbul

Meşher'de açılan sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan serginin küratörü Ian Collins, ünlü ressama ait çalışmaların hikayesini ve arka planını anlattı.

Collins, Craxton'ın eserlerinin Türk kültüründen izler taşıdığına işaret ederek, İskoçya'daki Stirling Üniversitesi Koleksiyonu'nda sergilenen "Doğanın Yapı Taşlarıyla Manzara" adlı duvar halısı çalışmasındaki unsurların buna örnek olduğunu kaydetti.

Craxton'ın ilk defa sergilenen 40 çalışması sergide görülebilecek

Küratör Collins, Craxton'a dair Türkiye'deki ilk sergi olduğunu dile getirerek, sanatçıyla ilgili şimdiye kadar açılan en büyük sergilerden biri olduğuna da dikkati çekti.

Ünlü ressamın doğumunun 100. yılı sebebiyle birçok ülkede sergi açılacağını kaydeden Collins, Craxton'ın ilk defa sergilenen 40 çalışmasının da iş insanı Ömer Koç tarafından İstanbul'daki sergiye getirildiğini vurguladı.

Craxton'ın şanslı bir çocukluk geçirdiğini ve ailesinin kendisini özgür bırakmasının sanatına büyük katkılar sağladığını ifade eden Collins, ünlü ressama dair şu bilgileri verdi:

"Sürekli Ege'de yaşama tutkusu vardı. Aynı zamanda tüberküloz hastasıydı ve hastalığına iyi gelmesi için sıcak iklimde yaşaması gerekiyordu. İkinci Dünya Savaşı sırasında bölgeye gelemedi. 1949'da Atina'ya yerleştikten sonra sadece Ege bölgesine dair resimler çizdi. Bence Craxton'ı önemli ve eşsiz kılan budur."

Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği sergi 23 Temmuz'a kadar açık olacak.

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