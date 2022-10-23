İngiliz müzisyen Yusuf İslam, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
İngiliz müzisyen Yusuf İslam, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne aldı.
Ankara
CSO Ada Ankara Ana Salon'da hayranlarıyla buluşan İslam, sevilen parçalarını başkentliler için seslendirdi.
Şarkı aralarında müzikseverlerle sohbet eden İslam'a dinleyiciler yoğun ilgi gösterdi.
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