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Kültür

İngiliz müzisyen Yusuf İslam, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi

İngiliz müzisyen Yusuf İslam, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne aldı.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 23.10.2022
İngiliz müzisyen Yusuf İslam, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan- AA

Ankara

CSO Ada Ankara Ana Salon'da hayranlarıyla buluşan İslam, sevilen parçalarını başkentliler için seslendirdi.

Şarkı aralarında müzikseverlerle sohbet eden İslam'a dinleyiciler yoğun ilgi gösterdi. 

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